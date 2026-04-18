España, Brasil y México piden a Estados Unidos un diálogo más respetuoso con Cuba y prometen más ayuda humanitaria

Los Gobiernos de Brasil, España y México expresaron su “enorme preocupación” por la “grave crisis humanitaria” que atraviesa Cuba e hicieron un llamado a un diálogo “sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional” para encontrar una solución a la situación en la isla.

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Los países también señalaron que se comprometen a “incrementar de manera coordinada” su respuesta humanitaria “dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

En un comunicado conjunto, los tres gobiernos solicitaron que se adopten “las medidas necesarias para aliviar esta situación” y a que se eviten “acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional”.

Asimismo, reiteraron la necesidad de respetar “en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, estrecha la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Reunión en Defensa de la Democracia, en Barcelona. Foto: AP

Brasil, España y México reafirmaron también su “compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo” y subrayaron que el objetivo del diálogo que reclaman debe ser “encontrar una solución duradera a la actual situación”.

En este sentido, los tres países insistieron en “que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”, al tiempo que expresaron que reafirman su “compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo”, como han expresado en el escrito.