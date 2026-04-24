Este es el pueblo de Italia que vende casas a un euro para evitar desaparecer por la despoblación

En pleno 2026, varios países de Europa han comenzado a implementar incentivos financieros poco convencionales e incluso a ofrecer viviendas a precios simbólicos con el objetivo de atraer nuevos residentes a zonas que han perdido población con el paso del tiempo.

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Esta tendencia responde a una transformación demográfica profunda. El crecimiento natural, es decir la diferencia entre nacimientos y defunciones, se mantuvo positivo hasta 2011, pero desde 2012 la tendencia se invirtió y hay más muertes que nacimientos en el conjunto de la Unión Europea.

Como consecuencia, muchas regiones, especialmente rurales, han visto disminuir su número de habitantes de forma acelerada.

Ante este panorama, gobiernos locales han optado por estrategias innovadoras para revertir la despoblación. Uno de estos ejemplos es Mussomeli, un pueblo ubicado en el corazón de Sicilia. Este lugar conserva un marcado carácter medieval, con calles estrechas, edificaciones de piedra y un castillo que domina el paisaje.

Castillo de Mussomeli, Italia. Foto: Universal Images Group via Getty

Sin embargo, detrás de esa imagen pintoresca se esconde un problema persistente relacionado con el abandono. Durante décadas, gran parte de sus habitantes, sobre todo jóvenes, migraron hacia ciudades más grandes o al extranjero en busca de mejores oportunidades. El resultado ha sido la proliferación de casas vacías y barrios que han perdido dinamismo.

Para enfrentar esta situación, las autoridades locales impulsaron una medida tan llamativa como estratégica, ofrecer viviendas por un precio simbólico de 1 euro.

Más que una simple promoción, se trata de un plan orientado a recuperar el tejido social del municipio. Cada propiedad abandonada representa no solo una estructura deteriorada, sino también una historia interrumpida que se busca reactivar.

Quienes deciden instalarse en el pueblo acceden a una vivienda económica y a un cambio de estilo de vida significativo. El entorno es más tranquilo, el ritmo cotidiano más pausado y la identidad cultural se mantiene viva. Sin embargo, también existen desafíos, con menos oportunidades laborales, servicios limitados y una vida social menos activa en comparación con las grandes ciudades.

El pueblo se encuentra ubicado en una zona rural. Foto: Getty Images

El precio simbólico es solo el punto de partida. Para acceder a estas propiedades, los compradores deben comprometerse a restaurarlas. Muchas llevan años o incluso décadas sin mantenimiento, por lo que el programa exige presentar un plan de refacción y completar las obras en un plazo cercano a tres años.

Además, se solicita un depósito de garantía de aproximadamente 5.000 euros, que se devuelve una vez finalizadas las renovaciones.

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Este mecanismo busca evitar que las viviendas vuelvan a quedar abandonadas. No se trata únicamente de vender inmuebles, sino de garantizar que vuelvan a ser habitados.

A pesar de la oferta inicial, la inversión total dista de ser mínima. Dependiendo del estado de la propiedad, las reformas pueden superar los 20.000 o incluso 30.000 euros, a lo que se suman costos administrativos, impuestos y trámites legales propios del proceso de compra en Italia.