Este es el ranking de los países de Europa que regalan casa o pagan por vivir allí en 2026

Algunas de estas oportunidades son en los países más ricos de la región y el mundo.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 11:09 a. m.
En Europa hay entre 44 y 50 países, dependiendo de los criterios de selección.
En Europa hay entre 44 y 50 países, dependiendo de los criterios de selección. Foto: Getty Images

En pleno 2026, varios países de Europa han empezado a ofrecer incentivos financieros inéditos, y en algunos casos hasta viviendas prácticamente regaladas, para atraer nuevos residentes a zonas que han quedado despobladas con el paso de los años.

Esta tendencia no surge de la nada: responde a una crisis estructural de población que atraviesa todo el continente, donde el crecimiento natural —la diferencia entre nacimientos y defunciones— fue positivo hasta 2011, pero se volvió negativo desde 2012, con más muertes que nacimientos en el conjunto de la Unión Europea.

Este fenómeno ha acelerado la pérdida de habitantes, especialmente en áreas rurales y pequeñas localidades, obligando a gobiernos y municipios a buscar soluciones imaginativas para revertir la tendencia.

Ante ese escenario, gobiernos locales han diseñado programas que combinan beneficios económicos, facilidades para comprar o remodelar casas y políticas familiares que buscan atraer tanto a europeos como a extranjeros interesados.

Se estima que en Europa hay 740 millones de habitantes.
Se estima que en Europa hay 740 millones de habitantes. Foto: Getty Images

Por este motivo Trabajar por el Mundo, una organización diseñada para ayudar a las personas a encontrar empleo, becas y voluntariados en el extranjero o de forma remota, publica constantemente oportunidades en Europa.

Estas son las mejores ofertas:

— Irlanda (hasta €80,000 para remodelar casas abandonadas)

El gobierno irlandés ofrece generosas ayudas destinadas a la restauración de casas desocupadas, especialmente en islas rurales. La idea es reactivar comunidades insulares que han perdido gran parte de su población con los años, proporcionando fondos para arreglar viviendas antiguas y hacerlas habitables.

— Italia (subsidios, bonos familiares y más)

Diversas regiones italianas han apostado por paquetes combinados: desde ayudas de hasta €15,000 para comprar o renovar casas en zonas poco pobladas, hasta bonos por hijo y apoyo al emprendimiento local.

Además, la localidad medieval de Radicondoli, situada en la región tosca, proporciona subsidios para el arrendamiento con un fondo que supera los 400.000 dólares.

a
Vista de la ciudad medieval toscana de Radicondoli, Italia. Foto: Getty Images/iStockphoto

— España (apoyos para nómadas digitales)

En comunidades como Extremadura, las autoridades están ofreciendo subsidios de hasta €15,000 a trabajadores remotos y nuevos residentes que se comprometan a vivir allí varios años. La meta es sumar mano de obra activa y revitalizar economías locales menos dinámicas.

— Francia (casas por €1)

Una de las iniciativas más asombrosas se tiene en la ciudad de Ambert y otras localidades francesas, donde algunas viviendas se ofrecen por apenas 1 euro. La condición incluye compromisos de permanencia y rehabilitación de espacios.

Y aunque estas medidas pueden parecer simbólicas o aisladas, forman parte de una estrategia más amplia que ya empieza a reflejarse en las cifras.

La población de la Unión Europea creció por cuarto año consecutivo y alcanzó los 450,4 millones de habitantes a comienzos de 2025.

Esto representa un aumento de cerca de 1,07 millones de personas frente a 2024.

Sin embargo, el crecimiento no se debe a un repunte en los nacimientos. Se explica principalmente por la inmigración neta, que en 2024 sumó alrededor de 2,3 millones de personas.

