Los países más felices de América Latina en 2026, ¿en qué puesto quedó Colombia?

Uno de ellos esta entre los 10 más felices del mundo.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 10:14 a. m.
El país más feliz del mundo es Finlandia.
El país más feliz del mundo es Finlandia. Foto: Getty Images

Normalmente, el bienestar de millones de personas se mide a partir del crecimiento económico de su país o de la fortaleza de sus fuerzas militares. Sin embargo, existe un ranking que evalúa qué tan felices son las naciones.

El World Happiness Report clasifica a los países más felices del mundo con base en indicadores que buscan responder una pregunta sencilla: ¿qué tan satisfechas están las personas con sus vidas?

El informe, elaborado con el apoyo de la ONU y centros de investigación especializados en desarrollo sostenible, basa su metodología principalmente en datos de la Encuesta Mundial Gallup.

El indicador central es la llamada “evaluación de la vida”, en la que los encuestados califican su propia vida en una escala de 0 a 10.

Los niños sonríen un promedio de 300 a 400 veces al día, mientras que los adultos lo hacen significativamente menos, con un promedio de 20 a 100 veces diarias. Foto: Getty Images

A partir de esas respuestas, el estudio analiza seis variables clave que ayudan a explicar las diferencias entre países: el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad para tomar decisiones de vida, la generosidad y la percepción de corrupción.

Más que medir momentos de alegría, el reporte evalúa condiciones estructurales que influyen en la calidad de vida de las personas.

Con base en estos criterios, el lista más reciente para Latinoamérica quedó de la siguiente manera:

  • Costa Rica (6 a nivel mundial)
  • México (10 a nivel mundial)
  • Belize (25 a nivel mundial)
  • Uruguay (28 a nivel mundial)
  • Brasil (36 a nivel mundial)
  • El Salvador (37 a nivel mundial)
  • Panamá (41 a nivel mundial)
  • Argentina (42 a nivel mundial)
  • Guatemala (44 a nivel mundial)
  • Chile (45 a nivel mundial)

Por su parte, Colombia se ubicó en el puesto 13 en América Latina y en la posición 61 a nivel mundial. Con este resultado, el país cafetero escaló cinco lugares frente al ranking de 2023, lo que refleja una mejora en la percepción de bienestar de sus ciudadanos, de acuerdo con los indicadores evaluados por el World Happiness Report.

Sonreír, incluso de forma falsa, libera endorfinas y reduce el estrés, activando entre 11 y 16 músculos faciales.
Sonreír, incluso de forma falsa, libera endorfinas y reduce el estrés, activando entre 11 y 16 músculos faciales. Foto: Getty Images

En el panorama global, los países nórdicos continúan liderando la medición.

Finlandia encabeza la lista, seguida de Dinamarca e Islandia, naciones que suelen destacarse por sus altos niveles de confianza institucional, sistemas sólidos de protección social, baja percepción de corrupción y una fuerte red de apoyo comunitario. Estos factores, según el informe, influyen directamente en la satisfacción con la vida.

En el otro extremo del ranking se encuentran Afganistán, Líbano y Lesoto, países que registran los índices de felicidad más bajos.

En estos casos, factores como los conflictos internos, la inestabilidad política, las crisis económicas y las limitaciones en servicios básicos impactan negativamente en la percepción de bienestar de la población.

