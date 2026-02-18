Nuevo ranking militar 2026: 10 países de América Latina con las fuerzas armadas más poderosas

Las Fuerzas Armadas son un indicador clave del poder y la capacidad estratégica de cada nación. En ese contexto, el ranking de Global Firepower compara el poderío militar de 145 países y ofrece un panorama actualizado del estado de sus ejércitos.

Dentro de esta medición, la organización también establece una comparación entre los países latinoamericanos para determinar cuál es el más poderoso de la región.

El listado es encabezado por Brasil, con un índice de potencia de 0,2374. El gigante sudamericano no solo lidera en América Latina, sino que además se ubica en el puesto 11 entre las naciones con los ejércitos más poderosos del mundo.

Con cerca de 376.000 soldados activos y más de un millón de reservistas, Brasil mantiene una amplia ventaja frente a los demás países del sur del continente americano.

El país con mayor presupuesto de defensa a nivel mundial es Estados Unidos. Foto: Hindustan Times via Getty Images

El siguiente en la lista es Argentina, que se encuentra en el puesto 32 a nivel mundial. El país del cono sur tiene un índice de potencia de 0,5983; además, cuenta con 108.000 soldados activos y cerca de 10.000 reservistas.

Además, hay que resaltar que Argentina concretó la compra de 24 aviones de combate F-16 Fighting Falcon a Dinamarca por aproximadamente US$ 301 millones. Por este motivo, el país logró escalar varias posiciones en el ranking.

En la tercera posición se encuentra México, que cuenta con un ejército de 387.000 uniformados y un presupuesto de defensa de 9.000 millones de dólares. En este sentido, el país norteamericano se encuentra en el puesto 36 a nivel mundial.

A continuación, está Colombia, con un presupuesto de defensa de 15 mil millones de dólares y una fuerza activa de 430.000 soldados; se ubica en el puesto 43 a nivel mundial con puntaje de 0.7551.

El país cafetero firmó en noviembre de 2025 la compra de 17 aviones de combate Saab Gripen E/F para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con entregas previstas entre 2026 y 2032. Esta adquisición fortalecerá su capacidad aérea y podría traducirse en una mejor posición para futuros escalafones.

El quinto en la lista es Chile, con un índice de poder de 0.8704; se encuentra en el puesto 49 a nivel mundial. Las fuerzas armadas chilenas tienen cerca de 80.000 soldados activos.

Colombia es considerada como una potencia militar en ascenso. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En el puesto número seis, se encuentra Perú. Este tiene un presupuesto de defensa anual de 2.000 millones de dólares, lo que hace que se encuentre a nivel mundial en el puesto 50.

Posteriormente, encontramos a Venezuela como la séptima potencia militar de Latinoamérica. Con un índice de potencia de 0.9106, tiene el ejército número 51 a nivel mundial.

Más atrás en el listado está Cuba. El país caribeño está en el puesto 65 a nivel mundial con un total de 50.000 soldados en activo, siendo así la isla con el ejército más grande en el Caribe.

El siguiente en la lista es Ecuador, que tiene un índice de poder de 1.4479. De este modo, el país sudamericano es la potencia militar número 72 a nivel mundial.

Cerrando el top, se encuentra Paraguay. Este tiene una fuerza activa de 15.000 soldados, lo que hace que se encuentre en el puesto 81 entre las 145 naciones que evalúa el ranking de Global Firepower.