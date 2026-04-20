El país de Sudamérica que tuvo un importante incremento en venta de tiquetes de avión; estos son sus principales destinos

Brasil figura como el destino final del 40 % de todos los tiquetes adquiridos en el extranjero con fines turísticos en Sudamérica, según se desprende del informe ‘Tendências do Turismo’ elaborado por la Asociación Brasileña de Operadores Turísticos (Braztoa) y Embratur, entidad adscrita al Ministerio de Turismo.

El documento, que cuenta con cifras preliminares de Amadeus, indica que las ventas de pasajes realizadas fuera de Brasil y que tienen como destino el país sudamericano aumentaron un 16 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el año anterior.

Río de Janeiro lideró el volumen de pasajes con el 38 % del total y una progresión interanual del 14 %, seguido por São Paulo, con una participación del 24 % y un alza del 7 %, y Rio Grande do Norte y Rio Grande do Sul, con mejoras del 73 % y el 54 %, respectivamente.

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Dentro de la lista de atracciones brasileñas más buscadas en internet durante 2025, encabezaron la clasificación el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar de Río de Janeiro. Después, las cataratas de Iguazú, la Chapada Diamantina y los Lençóis Maranhenses también aparecieron entre los lugares que generaron mayor interés.

Finalmente, la catedral de Brasilia y la avenida Paulista de São Paulo mostraron los crecimientos porcentuales más abultados dentro del ‘top 30’ de las búsquedas digitales.

Río de Janeiro, Brasil. Foto: KAZUO OKUBO

Playas certificadas

En días pasados, un total de 50 playas y 10 puertos deportivos distribuidos en los estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahía, San Pablo y Alagoas, obtuvieron la certificación de ‘Bandera Azul’ de sostenibilidad para la temporada 2025-2026, consolidando a este país como el país líder en América del Sur.

Según informó la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), estos reconocimientos sitúan a la nación sudamericana como “referente global en sostenibilidad y gestión modélica de playas y marinas”.

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Además, Embratur y la ONG Instituto Ambientes han formalizado un acuerdo para la promoción de estos destinos. El mismo tendrá una duración de 24 meses e incluye acciones de inteligencia de mercado y apoyo a la comercialización de productos turísticos que cumplan con estándares ecológicos rigurosos.

El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, aseguró que el sello ‘Bandera Azul’ funciona como un “aval de excelencia” que diferencia competitivamente a los destinos brasileños. En este sentido, para su obtención deben cumplirse 34 criterios relativos a la calidad del agua, seguridad, infraestructura y educación ambiental.

Con información de Europa Press