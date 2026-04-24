Oposición en Venezuela le envía una carta a Gustavo Petro antes de la reunión con Delcy Rodríguez

La mayor coalición de la oposición en Venezuela emitió una carta al presidente de Colombia de cara al encuentro que sostendrá con Delcy Rodríguez en Caracas en las próximas horas.

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La Plataforma Unitaria le pidió al presidente que “contribuya a que Venezuela avance hacia una solución democrática real” y promueva la liberación de todos los presos políticos.

Por otro lado, la oposición en Venezuela dice que es importante que en la reunión entre ambos mandatarios se puedan abordar temáticas como el cese de la persecución y la represión, así como la restitución de los derechos políticos y el levantamiento de inhabilitaciones arbitrarias.

Plataforma Unitaria al presidente de Colombia por visita a Delcy Rodríguez: "Su visita será positiva en la medida en que contribuya a que Venezuela avance hacia una solución democrática real"



Desde la @unidadvenezuela le recordaron a @petrogustavo los planteamientos de hoja de… pic.twitter.com/IWDNRMsOw2 — Enler García (@EnlerGarciaTV) April 24, 2026

El documento comienza señalando que la visita de Petro ocurre en un momento “delicado y decisivo” para Venezuela, donde cualquier acción internacional debe contribuir a una solución democrática, pacífica y verificable.

La carta menciona que dicha solución debe basarse en la soberanía popular y el respeto a los derechos ciudadanos, dejando claro que no basta con estabilidad política, sino que esta debe sustentarse en legitimidad democrática.

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La misiva dirigida a Gustavo Petro mencionó también la incertidumbre tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, y asegura que fue la liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes lograron mayoría en los comicios.

En ese sentido, la oposición planteó la necesidad de que la comunidad internacional, y particularmente Colombia, debe “reconocer la gravedad de la situación institucional venezolana y la necesidad de garantías electorales reales”.

Presidente Gustavo Petro y la presidenta Delcy Rodríguez. Foto: Presidencia, AFP, Adobe

La plataforma unitaria, compuesta por la mayoría de actores políticos de la oposición, propuso una hoja de ruta para una transición democrática, compuesta por ocho puntos clave: liberación de presos políticos, cese de la represión, restitución del Estado de derecho, apertura del espacio cívico, devolución de derechos políticos, normalización del sistema de partidos, condiciones electorales confiables y el retorno seguro de exiliados.

Finalmente, el documento advierte que no habrá estabilidad duradera ni cooperación efectiva entre ambos países sin avances reales en democracia, legitimidad institucional y respeto a la voluntad popular en Venezuela.

Por ello, concluye solicitando que el encuentro con Rodríguez no se limite a temas bilaterales como seguridad o energía, sino que priorice la defensa de derechos humanos y principios democráticos, en línea con lo que también han pedido diversas organizaciones civiles.

El presidente Gustavo Petro ha vivido tensos momentos en varios eventos públicos de su Gobierno. Foto: Presidencia

Petro fue un importante aliado de Maduro y condenó en primera instancia su “secuestro” y el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, aunque bajó el tono luego de un encuentro en Washington con el presidente Donald Trump, en el que redujeron las tensiones entre ambos países.