Mundo

Nuevo ataque de Estados Unidos: derriban otra presunta narcolancha y mueren tres personas

110 personas han fallecido en las operaciones de la denominada “lanza del sur”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 9:12 p. m.
Este es el ataque número 24 en el Caribe.
Este es el ataque número 24 en el Caribe. Foto: Captura X

El Ejército de Estados Unidos informó sobre un nuevo ataque contra una embarcación en el mar Caribe que presuntamente transportaba drogas y que dejó al menos tres personas fallecidas.

El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación supuestamente operada por organizaciones terroristas designadas.

Con este, ya son 24 los ataques contra presuntas narcolanchas en esta zona del Caribe, frente a 14 operaciones similares registradas en el océano Pacífico.

Un grupo de ataque de portaaviones estadounidense llegó a Latinoamérica el 11 de noviembre de 2025.
Un grupo de ataque de portaaviones estadounidense llegó a Latinoamérica el 11 de noviembre de 2025. Foto: AFP

Con la muerte de estas tres personas, ya suman más de 110 fallecidos durante los operativos realizados por la Fuerza de Tarea Lanza del Sur, en el marco de las actividades militares de Estados Unidos en las costas latinoamericanas.

Estados Unidos

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Mundo

¿Ocho presidentes en una década? Congreso de Perú discutirá la destitución del mandatario actual

Mundo

Nicolás Maduro decide guardar silencio en proceso por narcotráfico contra señalado aliado del dictador

Mundo

Cuba sin gasolina: masivo incendio en una de las pocas refinerías del país

Mundo

Gobierno de Estados Unidos sienta su posición sobre la erradicación con drones de cultivos de coca en Colombia

Mundo

Donald Trump presume uso de arma “desorientadora”, usada en Venezuela, durante discurso ante tropas

Estados Unidos

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

Política

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

Mundo

Estados Unidos afianza su acercamiento con Venezuela y envía más de seis toneladas de medicamentos

La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones ilícitas. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción y ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”, señaló el SOUTHCOM en redes sociales.

Cuba sin gasolina: masivo incendio en una de las pocas refinerías del país

Los militares estadounidenses describieron la operación como “cinética” y “letal”, sin precisar si hubo supervivientes entre la tripulación del barco.

La fuerza, ahora bajo el mando de Donovan, llevó a cabo tres ataques durante la última semana, lo que refleja una intensificación de sus operativos en la zona.

Este nuevo ataque se enmarca en la denominada operación “Lanza del Sur”, lanzada por Washington en septiembre del año pasado.

Nicolás Maduro decide guardar silencio en proceso por narcotráfico contra señalado aliado del dictador

La ofensiva ocurre además después de que Estados Unidos anunciara el retiro del superportaaviones USS Gerald R. Ford, donde se suma al USS Abraham Lincoln, que ya se encuentra desplegado en la región en el marco de las negociaciones en curso entre Washington e Irán, en una maniobra destinada a aumentar la presión sobre Teherán.

Con información de EUROPA PRESS.

Más de Mundo

Narcolancha

Nuevo ataque de Estados Unidos: derriban otra presunta narcolancha y mueren tres personas

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot.

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

El presidente de Perú, José Jerí, declaró el estado de emergencia en el país. (Photo by CONNIE FRANCE / AFP)

¿Ocho presidentes en una década? Congreso de Perú discutirá la destitución del mandatario actual

Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro decide guardar silencio en proceso por narcotráfico contra señalado aliado del dictador

Incendio Cuba

Cuba sin gasolina: masivo incendio en una de las pocas refinerías del país

Erradicación de cultivos de coca con drones

Gobierno de Estados Unidos sienta su posición sobre la erradicación con drones de cultivos de coca en Colombia

La línea entre sátira y discurso institucional se ha vuelto cada vez más difusa en la comunicación presidencial.

Donald Trump presume uso de arma “desorientadora”, usada en Venezuela, durante discurso ante tropas

Los consejos para que su bebé viaje tranquilo en avión

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

Laura Dogu recibe las seis toneladas de medicamentos

Estados Unidos afianza su acercamiento con Venezuela y envía más de seis toneladas de medicamentos

El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. El miércoles 28 de enero de 2026, en el Capitolio de Washington. (Foto AP/J. Scott Applewhite)

Marco Rubio aterriza en Múnich para la Conferencia de Seguridad y prepara reunión con Zelenski

Noticias Destacadas