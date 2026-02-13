Nuevo ataque de Estados Unidos: derriban otra presunta narcolancha y mueren tres personas

El Ejército de Estados Unidos informó sobre un nuevo ataque contra una embarcación en el mar Caribe que presuntamente transportaba drogas y que dejó al menos tres personas fallecidas.

El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación supuestamente operada por organizaciones terroristas designadas.

Con este, ya son 24 los ataques contra presuntas narcolanchas en esta zona del Caribe, frente a 14 operaciones similares registradas en el océano Pacífico.

Con la muerte de estas tres personas, ya suman más de 110 fallecidos durante los operativos realizados por la Fuerza de Tarea Lanza del Sur, en el marco de las actividades militares de Estados Unidos en las costas latinoamericanas.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones ilícitas. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción y ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”, señaló el SOUTHCOM en redes sociales.

Los militares estadounidenses describieron la operación como “cinética” y “letal”, sin precisar si hubo supervivientes entre la tripulación del barco.

La fuerza, ahora bajo el mando de Donovan, llevó a cabo tres ataques durante la última semana, lo que refleja una intensificación de sus operativos en la zona.

Este nuevo ataque se enmarca en la denominada operación “Lanza del Sur”, lanzada por Washington en septiembre del año pasado.

La ofensiva ocurre además después de que Estados Unidos anunciara el retiro del superportaaviones USS Gerald R. Ford, donde se suma al USS Abraham Lincoln, que ya se encuentra desplegado en la región en el marco de las negociaciones en curso entre Washington e Irán, en una maniobra destinada a aumentar la presión sobre Teherán.

