Cuba sin gasolina: masivo incendio en una de las pocas refinerías del país

Hasta el momento no se ha reportado si hay victimas en el accidente.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 5:49 p. m.
La refinería Ñico López procesa un promedio de 36.400 barriles por día
La refinería Ñico López procesa un promedio de 36.400 barriles por día Foto: Captura X @AndrewsAbreu

En la tarde del viernes, se desató un incendio en la refinería de petróleo Ñico López, ubicada en la Bahía de La Habana, según constaron periodistas de la AFP.

Una inmensa columna de humo negro, que procedía de la refinería, era visible desde el otro lado del canal de la Bahía de La Habana, sin que fuera posible precisar si el fuego afectaba a los depósitos de petróleo de la fábrica.

El fuego, que perdió intensidad rápidamente, según constató la AFP, se desató muy cerca del lugar donde estaban estacionados dos petroleros.

“Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería ‘Ñico López’”, señaló el Ministerio de Energía y Minas en X. “Se investigan las causas”, añadió.

Cubanos hacen fila para abordar un microbús privado en La Habana el 6 de febrero de 2026
La isla enfrenta una crisis energética Foto: AFP

El accidente se produce en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, lo que podría profundizarla, dado que el país cuenta con solo tres plantas para procesar petróleo crudo y producir gasolina.

La refinería de Ñico López es la instalación más grande y antigua del país, y es el punto de descarga de las importaciones de hidrocarburos procedentes de países como México y Rusia, antes del bloqueó por parte de Estados Unidos.

En la misma bahía llegaron el jueves dos buques de la Armada de México con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.

El gobierno tomó medidas como el corte de energía por sectores para enfrentar la crisis
El gobierno tomó medidas como el corte de energía por sectores para enfrentar la crisis Foto: AP

Según diversas estimaciones, en 2025 el crudo proveniente de Venezuela representaba cerca del 30 por ciento del abastecimiento energético del país caribeño.

Anteriormente, el secretario general de la ONU, António Guterres aseguró que Cuba está al borde del “colapso”.

El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo”, aseguró Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana, informó en un comunicado que “los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluida La Habana”.

Para ahorrar energía, el gobierno comunista puso en vigor el lunes un plan de emergencia que incluye, entre otras medidas, restricciones de la venta de combustibles y una jornada laboral de cuatro días (de lunes a jueves).

Con información de AFP

