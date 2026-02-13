Donald Trump presume uso de arma “desorientadora”, usada en Venezuela, durante discurso ante tropas

El presidente Donald Trump presumió ante soldados estadounidenses un arma secreta, el “discombobulator” (desorientador), que fue capaz de bloquear los sistemas de defensa rusos y chinos durante la operación militar en Venezuela.

Es la primera vez que Trump hace referencia a esa arma misteriosa en un evento público, después de haber dejado escapar algunos detalles en entrevistas anteriores.

La operación que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 3 de enero, fue un éxito total según refirió Trump.

“Hasta se habla del ‘discombobulator’, porque no alcanzaron a hacer ni un solo disparo”, dijo Trump a los soldados en la base de Fuerte Bragg (Carolina del Norte), refiriéndose al bloqueo de gran parte de los sistemas defensivos de Venezuela.

“El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos están tratando de averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán”, dijo el mandatario estadounidense con una sonrisa.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, han sido acusados en Estados Unidos de múltiples cargos. Foto: GC Images

Además de la novedosa arma a la que hizo referencia Trump, la denominada Operación Resolución Absoluta incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves estadounidenses, entre ellas algunos de los aviones de combate más avanzados del mundo, como el F-35 y el F-22 Raptor. Se trata de cazas de quinta generación con capacidades furtivas, diseñados para evadir los sistemas de radar enemigos.

Trump, junto con su esposa Melania, se dirigió a soldados y familias de militares antes de reunirse a puerta cerrada con las tropas de fuerzas especiales que participaron en la misión de incursión en Caracas y ataque a otras regiones de Venezuela.

“Ningún otro país tiene guerreros tan extraordinarios como los nuestros. El mes pasado, demostramos esta verdad una vez más cuando algunos de nuestros mejores soldados capturaron con éxito al dictador proscrito de Venezuela, Nicolás Maduro”, mencionó Trump en el evento.

Durante la operación ochenta y tres personas murieron y más de 112 resultaron heridas durante el asalto, que comenzó con bombardeos estadounidenses contra objetivos militares venezolanos. Cuba confirmo que 32 de los fallecidos pertenecían a sus fuerzas militares.

Ningún militar estadounidense murió, pero Trump mencionó que tres pilotos de helicóptero resultaron heridos de consideración.

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan. Foto: AP

Maduro se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Donde enfrenta cargos por narcotráfico, posesión ilegal de ametralladoras y conspiración para obtener artefactos destructivos, delitos de los cuales se declaro no culpable.

Su próxima audiencia judicial está programada para el 17 de marzo en un tribunal de Manhattan y estará a cargo del juez Alvin Hellerstein.

El presidente estadounidense ha elogiado repetidamente la operación contra Maduro como un ejemplo del poderío militar de su país, en especial para imponer una posición dominante en América Latina y el Caribe.

*Con información de AFP.