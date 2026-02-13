Denzel Washington dio a conocer la inspiradora frase que ha enfocado su vida

Denzel Washington, actor, director y productor estadounidense, es reconocido en la industria del cine por una trayectoria que se extiende por varias décadas y que combina papeles icónicos con una disciplina personal firme.

Su carrera incluye galardones como dos premios Óscar, múltiples Globos de Oro, premios Tony, nominaciones a Grammy y Emmy y reconocimientos de prestigio como la Medalla Presidencial de la Libertad. Su trabajo cinematográfico ha generado más de 5 000 millones de dólares en taquilla global, y en 2020 fue nombrado por The New York Times como “el mejor actor del siglo XXI”.

El actor Denzel Washington compartió su mantra de vida. Foto: Getty Images via AFP

El origen de su reflexión se remonta a una etapa temprana de su vida, la cual Washington ha destacado como una de las de mayor aprendizaje y crecimiento personal. Esta lección lo ha acompañado tanto en lo personal como en lo profesional. Por lo tanto, es un principio que ha influido en su ética laboral, su toma de decisiones y su respuesta ante las adversidades.

El actor ha compartido públicamente una frase que ha guiado su filosofía de vida desde su juventud. Según reseñan informes de prensa y entrevistas, Washington adoptó el lema “Si rezas para que llueva, también tienes que lidiar con el barro. Es parte del proceso” para expresar que todo logro o éxito trae consigo desafíos inevitables y que aceptar y enfrentar esas dificultades es parte esencial del camino.

La carrera de Washington ha sido muy exitosa, sin embargo, no está absuelta de retos. A lo largo de los años, ha mencionado la importancia de la disciplina para mantenerse enfocado y activo en su oficio. Por ejemplo, ha hablado abiertamente sobre cómo dejó de consumir alcohol y adoptó hábitos más saludables, lo cual él mismo relaciona con una mayor claridad profesional y personal, reforzando la idea de que las dificultades forman parte del proceso de crecimiento.

Washington nació en Mount Vernon, un suburbio de Nueva York, en una familia en la que la fe y el trabajo duro jugaron un papel importante en su formación. Su madre era directora de un salón de belleza y su padre fue un ministro pentecostal y trabajaba para el departamento de agua de la ciudad. Ese entorno familiar, según sus anécdotas, contribuyó a forjar valores de responsabilidad y ética que han marcado su recorrido profesional.

El actor ha sido reconocido por su calidad humana. Foto: Getty Images via AFP

Su filmografía incluye personajes en dramas, biografías históricas y producciones de alto perfil como Training Day, Glory, Malcolm X y Man on Fire, entre otras. Washington ha sido aclamado tanto por su capacidad interpretativa como por la intensidad y autenticidad que imprime en cada papel, lo cual, según críticos y colegas, responde al mismo principio de aceptar la complejidad del trabajo artístico y la vida.

Además, su enfoque profesional va acompañado de una vida personal estable. Washington se casó en 1983 con Pauletta Pearson, con quien ha formado una familia con cuatro hijos, uno de los cuales, John David Washington, ha seguido sus pasos en la actuación.