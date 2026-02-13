¿Donald Trump visitará Venezuela? Esta fue la sorpresiva respuesta del presidente de EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el viernes que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha.

“Visitaré Venezuela”, dijo a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: “No lo hemos decidido”.

Trump ordenó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que acabó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, la intervención más importante en la región desde la remoción de Manuel Noriega de Panamá en 1989.

“Voy a visitar Venezuela (…) aún no hemos definido cuándo pero lo haré” nos responde el presidente Trump sobre un posible viaje a Venezuela.



“¿Eres de Venezuela?” — pregunta después.



“Soy de Colombia, compartimos frontera con Venezuela”



“Hace poco tuvimos una buena reunión… pic.twitter.com/ulfYfIIFvb — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) February 13, 2026

Trump efectuó esas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Maduro, ahora a la espera de juicio en Nueva York por narcotráfico.

Preguntado sobre si reconocía a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la líder legítima en Venezuela, Trump respondió: “Ya lo estamos haciendo”.

Estados Unidos autoriza a Repsol y otras multinacionales a operar en Venezuela

Las relaciones con Venezuela son “tan buenas como uno podría desear”, declaró Trump. Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”, añadió.

El mandatario estadounidense consiguió en pocas semanas que Venezuela accediera a poner su explotación petrolera bajo control estadounidense.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: AP

El presidente Donald Trump está “apasionadamente comprometido” con transformar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, rotas en 2019, según dijo el secretario de Energía estadounidense tras una reunión el pasado miércoles en Caracas con la mandataria interina venezolana.

Trump “está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela”, dijo el secretario Cris Wright desde el palacio presidencial de Miraflores.

Llega a Venezuela el primer alto funcionario del gobierno Trump. Esto se espera de su visita

Washington quiere además impulsar un “aumento dramático” de la producción petrolera de Venezuela, agregó Wright, acompañado de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero.

Venezuela avanza en el restablecimiento de sus maltrechas relaciones con Washington, rotas desde 2019. Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, impulsa una agenda de acuerdos petroleros y liberación de presos políticos bajo la presión de Trump, que ha dicho estar a cargo del país.

El presidente Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes 27 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Foto: AP

Estados Unidos anunció el martes nuevos pasos para suavizar las restricciones sobre la industria petrolera de Venezuela, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias.

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas en hidrocarburos del planeta, de unos 303.000 millones de barriles.