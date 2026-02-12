MUNDO

Delcy Rodríguez cuestiona a María Corina Machado y le envía advertencia si regresa a Venezuela

La presidenta interina de Venezuela reveló qué medidas tomará el régimen venezolano si la líder opositora llega al país.

Redacción Mundo
12 de febrero de 2026, 3:41 p. m.
Delcy Rodríguez y María Corina Machado.
Delcy Rodríguez y María Corina Machado. Foto: AP, AFP ,ADOBE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció una entrevista al medio de noticias NBC News, en la cual habló de la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Una de las preguntas más importantes durante la entrevista fue cuando Rodríguez se refirió a María Corina Machado, nobel de la paz y una de las opositoras más importantes del país.

A pesar de haberle regalado su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump durante una visita a la Casa Blanca el mes pasado, Machado aún no ha sido plenamente aceptada por el presidente como una candidata política seria en Venezuela.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Machado ha planeado regresar a Venezuela después de escapar de la clandestinidad y llegar a Oslo para recibir el premio; sin embargo, no ha revelado la fecha del regreso.

“En cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo”, declaró Rodríguez a NBC News. “En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones a Venezuela y por qué celebró las acciones de principios de enero”.

Llega a Venezuela el primer alto funcionario del gobierno Trump. Esto se espera de su visita

La líder opositora venezolana María Corina Machado había asegurado que cree que podría haber elecciones en Venezuela en menos de un año, si bien por el momento no ha hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un cronograma concreto para celebrar los comicios tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Creemos que un proceso verdaderamente transparente con votación manual podría completarse en nueve o diez meses. Pero bueno, eso depende de cuándo se empiece”, dijo la opositora en una entrevista con Politico en la que se ha mostrado optimista sobre unos futuros comicios ante la “cultura democrática” que tiene el país.

María Corina Machado durante la charla Debate: Venezuela hoy, y los posibles escenarios en el Hay Festival 2026
María Corina Machado quiere ser presidenta de Venezuela. Foto: Hay Festival

Machado ha reiterado además que la oposición cuenta con “un liderazgo legítimo” y un gran “apoyo popular”, unas palabras que se producen tras su breve encuentro con Trump el pasado 16 de enero, que sirvió para limar asperezas entre las partes después de que el magnate republicano se mostrase en contra de que liderase Venezuela.

La entrevista de Rodríguez se dio después de que Rodríguez recibiera al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en el palacio de Miraflores. Durante el encuentro, ambos abordaron la agenda energética entre ambos países, en lo que parece apuntar al establecimiento de una cooperación entre las partes.

Tras dicho encuentro, la propia Rodríguez destacó que asumió el cargo de presidenta encargada en “condiciones inéditas” y aseveró “que a través de la diplomacia los dos países podrán superar sus diferencias”.

“Que sean el diálogo diplomático, el diálogo político y el diálogo energético los canales pertinentes para que Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando”, expresó.

Con información de AFP*

