Vuelos de Copa Airlines y Wingo a Cuba siguen con normalidad tras problemas con gasolina: embajada de ese país se pronunció

El país vive una crisis de combustibles que se agudiza cada vez más.

Esteban Felipe Feria Quintero

10 de febrero de 2026, 2:19 p. m.
El país anunció poca disponibilidad de combustible para aeronaves.
El país anunció poca disponibilidad de combustible para aeronaves. Foto: AFP

Hace algunas horas, se conoció una alerta emitida por Cuba tras la poca disponibilidad de combustible desde que Estados Unidos intensificó los bloqueos petroleros, además del contexto venezolano con la intervención del país norteamericano. El Gobierno mencionado alertó a varias aerolíneas que no podrán surtirles el combustible desde el pasado lunes.

Esta situación se agravó desde el pasado 29 de enero, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden para imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla, argumentando supuestas razones de seguridad.

Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla
Las amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba provocan una catástrofe energética en la isla Foto: AP / UnoTV / Montaje: Semana

Tras esta situación, el país ahora no tiene el suministro suficiente para surtir las aeronaves, lo que afectaría gravemente la llegada de turismo y otros insumos a la isla.

En medio de esta situación, la Embajada de Cuba en Colombia se pronunció al respecto, asegurando que luego de confirmar con las aerolíneas Copa Airlines y Wingo, los vuelos y operaciones se mantienen con total normalidad por parte de las dos aerolíneas, por lo que no habrá cambios en su operación.

Pese a esta situación, que aún no ha impactado a las aerolíneas colombianas, lo cierto es que ya hay empresas aéreas que tomaron la decisión de no volar a ese país, tras el panorama desalentador.

Son varias las aerolíneas que han suspendido su operación en la isla. Foto: 123RF

Una de las que decidió no volar temporalmente fue Air Canadá. También lo hizo la aerolínea Conviasa. Sin embargo, puede que otras empresas mantengan sus vuelos a la isla pero realizando paradas técnicas en países vecinos para repostar combustible, además de ajustar frecuencias y horarios para optimizar combustible en sus tanques.

Uno de los países que ofreció ayuda a Cuba en medio de su crisis por hidrocarburos fue China, que aseguró que está dispuesto firmemente a apoyar a Cuba frente a esta crisis.

No pudo más. Empresa que explotaba famosa mina de esmeraldas exóticas anuncia que inicia su liquidación

China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y se opone a la injerencia extranjera”, comentó Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una rueda de prensa, en la que además agregó que “Siempre proporcionaremos apoyo y ayuda a la parte cubana en la medida de nuestras posibilidades”.

04 March 2025, China, Peking: Lin Jian, a spokesman for the Chinese Foreign Ministry, answers questions from journalists. China has reacted angrily to the tariffs imposed by the USA against the People's Republic. Photo: Johannes Neudecker/dpa (Photo by Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images)
China se pronunció sobre la situación de Cuba. Lo hizo su portavoz Lin Jian. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

