Millicom sigue de compras en la región: adquirió la operación de Telefónica en Chile, junto con un socio

Apenas unos días después de concretarse la compra de la operación de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones, al igual que la participación de EPM en TigoUNE, Millicom sigue consolidando su presencia en América Latina.

Adquirió el 49 % de las operaciones de Telefónica en Chile, junto con NJJ Holding, un vehículo de inversión personal de Xavier Niel, empresario francés y mayor accionista de Millicom, que se quedó con el 51 % de la participación de la multinacional española de telecomunicaciones en el país austral.

La estructura con la que se hizo la operación le permite a Millicom “capturar a largo plazo una presencia estratégicamente expandida en Sudamérica, manteniendo al mismo tiempo un balance saludable y preservando la flexibilidad financiera", dijo la compañía. Foto: Daniel Reina Semana

De acuerdo con la información pública de Millicom, Telefónica recibirá un pago inicial de cierre de 50 millones de dólares y tendrá derecho a una contraprestación adicional por ganancias de hasta 150 millones de dólares, en función de la creación de valor estructural. “La contraprestación por ganancias y cualquier obligación del negocio adquirido, incluida su deuda existente, se pagarán con sus flujos de caja y no están garantizadas por Millicom”, advierte el pronunciamiento oficial.

Agrega que, en relación con la adquisición conjunta, NJJ y Millicom firman un acuerdo de accionistas según el cual Millicom tendrá una opción de compra para adquirir la participación de NJJ en la empresa adquirida después del quinto y sexto año tras el cierre, a una valoración basada en los múltiplos de cotización vigentes en ese momento de Millicom menos un descuento del 10 %, pagadera con acciones de Millicom. “Si se ejerce, NJJ tendrá derecho a recibir efectivo o acciones de Millicom por su participación transferida. Si Millicom no ejerce su opción, NJJ tendrá una opción de compra para adquirir el 49 % de la participación de Millicom en condiciones de precio similares”.

Explica la empresa que esta estructura permite a Millicom “capturar a largo plazo una presencia estratégicamente expandida en Sudamérica, manteniendo al mismo tiempo un balance saludable y preservando la flexibilidad financiera. Al cierre, Telefónica deberá aportar aproximadamente 92 millones de dólares que serán destinados a satisfacer algunos pagos y a asegurar la estabilidad del balance.

Al explicar la justificación de la operación entre los dos socios, la empresa advierte que, aunque Millicom tendrá inicialmente una participación minoritaria, la compañía operará el negocio desde el primer día y aplicará el manual operativo de Millicom para estabilizar y fortalecer el activo, aprovechando su amplia experiencia regional, explica la empresa con sede en Luxemburgo.

“Como socios, NJJ y Millicom buscan mejorar la competitividad y la eficiencia operativa, capitalizar la modernización de la red y la innovación en servicios, y apoyar la inversión sostenida en calidad de red y servicios digitales en Chile. La transacción ofrece una oportunidad única para adquirir y reposicionar un activo con dificultades en uno de los mercados más grandes y estratégicos de la región, a una valoración atractiva, preservando al mismo tiempo la solidez y flexibilidad del balance de Millicom. La adquisición conjunta refleja la estrategia disciplinada de asignación de capital de Millicom, priorizando la creación de valor a largo plazo, la mejora operativa y una fuerte alineación con los fundamentos del mercado local”, puntualiza el pronunciamiento oficial.

Telefónica avanza en la venta de sus activos en América Latina. Ya vendió las operaciones de algunos países en Centroamérica, y en Colombia, Argentina y Chile. Foto: Suministrada a Semana API

Marcelo Benítez, CEO de Millicom, señaló: “Esta transacción refleja el enfoque disciplinado y pragmático de Millicom para la creación de valor a largo plazo en Latinoamérica. Asociarnos con NJJ nos permite combinar fortalezas complementarias, preservando al mismo tiempo la disciplina financiera, la protección del balance y la flexibilidad estratégica. Estamos tomando una opción en un mercado grande e importante a través de una estructura bien pensada que limita el riesgo inicial, aísla el apalancamiento y protege completamente a Millicom de cualquier recurso. Esto brinda a NJJ y Millicom control operativo desde el primer día y la capacidad de capturar el potencial de crecimiento a largo plazo a una valoración atractiva, sin comprometer nuestra solidez financiera. Chile es un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una fuerte demanda de conectividad de alta calidad. Nos comprometemos a aplicar nuestra estrategia operativa, invertir con disciplina y apoyar el desarrollo digital de Chile a través de mejores redes, mejor ejecución y creación de valor sostenible a lo largo del tiempo”.

Con la operación se ratifican las estrategias, tanto de Millicom, con sus planes de expansión en la región, en especial en Suramérica, y de Telefónica, que se encuentra de salida de sus activos en Hispanoamérica.