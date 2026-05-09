El fin de Asomóvil

La expansión de Millicom en Colombia, tras la compra de las participaciones de Movistar y de la nación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), así como su adquisición de las acciones de EPM en Tigo UNE, está sacudiendo al sector de las telecomunicaciones. Con estas operaciones, que la compañía integrará bajo su control, Millicom se perfila como uno de los jugadores más grandes del mercado, junto con Claro.

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Como consecuencia de esta situación, la junta directiva de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), el gremio que agrupaba a Claro, Tigo UNE y Movistar, decidió disolver esta entidad y se encuentra en proceso de liquidación. Así quedó ratificado en un edicto del pasado 7 de mayo. La reunión en la que se tomó la decisión se llevó a cabo el pasado 29 de abril.