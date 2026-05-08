Asomóvil inicia su proceso de liquidación tras más de 20 años de operación

La Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil) anunció el inicio de su proceso de liquidación, decisión que atribuyó a la reducción en el número de asociados y al cumplimiento de lo establecido en sus estatutos.

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La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial en el que la organización confirmó el cierre de una etapa clave para el sector de las telecomunicaciones en el país.

“Asomóvil informa que, como resultado de la reducción en el número de asociados y en cumplimiento de lo establecido en sus estatutos, se ha decidido iniciar el proceso de liquidación de la asociación”, señaló la entidad.

La asociación tuvo un papel relevante en el desarrollo de la industria móvil colombiana durante más de veinte años. En su pronunciamiento, destacó que acompañó la evolución de las telecomunicaciones en el país y contribuyó al crecimiento de la conectividad, la expansión del internet móvil y el fortalecimiento de un sector que hoy resulta fundamental para millones de usuarios y empresas.

Durante su trayectoria, participó en discusiones regulatorias, promovió iniciativas relacionadas con transformación digital y sirvió como espacio de articulación entre los principales operadores móviles y diferentes actores públicos y privados.

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Su actividad coincidió con el crecimiento acelerado de la telefonía móvil y el acceso masivo a internet en Colombia, procesos que transformaron el panorama económico y social del país.

En el comunicado, la asociación explicó que la industria atraviesa actualmente una nueva etapa marcada por la transformación tecnológica, la consolidación del mercado y la evolución del ecosistema digital.

Según indicó, las compañías del sector han ampliado su rol tradicional y hoy se enfocan no solo en la prestación de servicios de conectividad, sino en el desarrollo de soluciones tecnológicas y digitales.

Asomóvil anunció los detalles de su liquidación en el país. Foto: Adobe Stock

Asomóvil sostuvo además que, pese a su liquidación, la industria continuará impulsando la inversión, la innovación y el desarrollo digital del país desde nuevos espacios de articulación y diálogo acordes con las dinámicas actuales del mercado.

El anuncio se produce en un momento de cambios para el sector de telecomunicaciones en Colombia, caracterizado por procesos de integración empresarial, mayores exigencias regulatorias y la acelerada adopción de tecnologías digitales.

La liquidación de Asomóvil marca así el cierre de una organización que durante años representó a parte de la industria móvil nacional y que participó en algunos de los principales debates sobre conectividad y modernización tecnológica en el país.