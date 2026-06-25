Aval Asset Management lidera la gestión de 99 proyectos de Obras por Impuestos valorados en más de $546.000 millones

Aval Asset Management fortaleció su presencia en el mecanismo de Obras por Impuestos en Colombia mediante la gestión de 99 proyectos que en conjunto alcanzan una inversión de $546.697 millones, enfocados principalmente en reducir brechas sociales y productivas.

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El sector de educación concentra 44 proyectos por $215.300 millones, lo que representa el 39,4 % del valor total administrado, mientras que la infraestructura vial reúne 31 proyectos por $214.600 millones, equivalentes al 39,3 % del portafolio. Entre ambos sectores concentran cerca del 79 % de los recursos gestionados bajo este mecanismo.

Por otro lado, se registran proyectos de energía, TIC y otros sectores, con presencia en territorios como Santander, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, La Guajira, Valle del Cauca y el resto del país. En promedio, los proyectos tienen un valor de $5.522 millones, con iniciativas que van desde $602 millones hasta una cifra superior a los $42.400 millones.

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Sobre esto, Alejandro Gómez, presidente de Aval Asset Management, explicó que “obras por Impuestos se está consolidando como una herramienta estratégica para las empresas que quieren llevar su inversión social a un terreno más concreto, medible y conectado con las necesidades de los territorios. Desde Aval Asset Management acompañamos ese proceso con una estructura fiduciaria que permite administrar los recursos con trazabilidad, control y rigor técnico, para que una obligación tributaria pueda convertirse en infraestructura, educación, conectividad y desarrollo regional”.

De los 99 proyectos administrados, 73 se han desarrollado bajo la modalidad de fiducia, con recursos por $417.400 millones, equivalentes al 76,4 % del valor total administrado. Este esquema permite crear un patrimonio autónomo encargado de manejar los fondos, realizar desembolsos de acuerdo con el avance de las obras y garantizar una administración financiera independiente.

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La expansión reciente de Obras por Impuestos refleja el papel cada vez más relevante que este mecanismo desempeña en las estrategias empresariales y de desarrollo territorial del país. De acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio, para 2025 se aprobó un cupo CONFIS de $1,1 billones, de los cuales $900.000 millones fueron destinados a la modalidad de fiducia y $200.000 millones a convenios.

A esto se suma que, en febrero de 2026, Bogotá reglamentó el uso de la fiducia para que los contribuyentes puedan destinar parte de sus impuestos distritales al financiamiento de proyectos prioritarios de inversión pública en la ciudad.