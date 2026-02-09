Telecomunicaciones

Nuevo gerente de Colombia Telecomunicaciones, luego de la llegada de Millicom al control de la compañía y la salida de Telefónica

También se designó a la nueva junta directiva de la empresa. Se iniciaron las reuniones para establecer acciones, tareas y planes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
9 de febrero de 2026, 5:30 p. m.
Mariano Alonso, nuevo gerente de Colombia Telecomunicaciones tras la compra de la participación de Telefónica por parte de Millicom.
Mariano Alonso, nuevo gerente de Colombia Telecomunicaciones tras la compra de la participación de Telefónica por parte de Millicom. Foto: Suministrado a Semana

Tras asumir el control de la operación de Colombia Telecomunicaciones, que tenía como socio mayoritario a Telefónica, Millicom comienza a poner sus alfiles en la empresa.

En una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Colombia Telecomunicaciones, celebrada el 6 de febrero de 2026, se designaron los siguientes miembros de la junta directiva: Bart Vanhaeren, en reemplazo de Alfonso Gómez Palacio; Sergio Michelsen, en el renglón que ocupaba Fabián Hernández Ramírez; Salvador Escalon, en reemplazo de la Idoya Arteagabeitia González; Karim Lesina, en reemplazo de Diego Colchero Páetz; Fernando Castillo Mayorga, en reemplazo de Martha Elena Ruíz Díaz-Granados; Luciano Marino, en reemplazo de Pedro Alberto Ramón y Cajal Agüeras; y Alejandro Guerrero, en reemplazo de Francisco Javier Azqueta Sánchez-Arjona.

Luz verde a la movida empresarial del año: la integración de Tigo y Movistar. ¿Cuáles fueron los alcances?

Asimismo, Vanhaeren y Michelsen serán miembros del comité de auditoría de Colombia Telecomunicaciones.

Posteriormente, se nombró a Mariano Alonso como gerente general de Colombia Telecomunicaciones en reemplazo de Fabián Hernández. Al mismo tiempo, se designó a Claudia Montoya, en reemplazo de Martha Elena Ruiz Díaz-Granados, en la Secretaría General de la compañía. Montoya, además, será el primer suplente del representante legal de Colombia Telecomunicaciones.

Mundo

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Empresas

La ANLA dice que hay evidencia técnica de sobrepeso en embalse Urrá y toma drástica medida

Empresas

Avianca expresó su preocupación ante posible afectación en el servicio de migración en los principales aeropuertos de Colombia

Empresas

Canpack y Bavaria invertirán $548.000 millones de pesos en nueva fábrica de envases de aluminio en el Atlántico

Empresas

TuLlave se integra con dale! y habilita recargas digitales para el transporte en Bogotá

Empresas

Millones en juego: los sueldos que rodean a Patriots y Seahawks en la NFL

Empresas

Latam vuelve a aterrizar en Venezuela: anunció nueva ruta entre Bogotá y Caracas; estas serán las frecuencias

Economía

WOM tiene nuevo timonel para competir en el mercado, tras la autorización de integración de Tigo y Movistar

Empresas

Gigante de las comunicaciones anuncia el despido de hasta 5.000 empleados

Empresas

SIC anuncia millonaria sanción a Movistar tras indebido tratamiento de datos personales

Sergio Michelsen, experto en la práctica de Fusiones y Adquisiciones de Brigard Urrutia
Sergio Michelsen es un experto en el sector de telecomunicaciones y en la práctica de Fusiones y Adquisiciones de Brigard Urrutia. Foto: Brigard Urrutia

SEMANA conoció que este lunes comenzaron las reuniones del nuevo gerente con distintas áreas de la compañía para establecer tareas y planes que se venían realizando.

Cabe recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, de forma condicionada, la compra por parte de Millicom de las acciones de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones.

En marzo del año pasado, Telefónica Hispanoamérica, filial propiedad de Telefónica, logró un acuerdo para la venta a Millicom Spain de la totalidad de las acciones que ostenta en Colombia Telecomunicaciones, que representaban el 67,5 % de participación.

De acuerdo con el más reciente anuncio de Millicom, el pasado 5 de febrero concluyó la oferta pública de adquisición (OPA) con un precio de 214,4 millones de dólares por la participación controladora de Telefónica en Coltel. “Millicom está a la espera de la segunda fase del proceso de privatización, lanzado por La Nación, para adquirir las acciones restantes, prevista para abril”, advirtió la empresa con sede en Luxemburgo.

TIgo Movistar
Millicom ha consolidado la mayor participación en Tigo UNE, con la compra de la participación de EPM en la empresa; y se quedó con más del 60% que tenía Telefónica en Colombia Telecomunicaciones. Foto: Adobe Stock

Según afirmó la empresa en un comunicado, “esta transacción busca fortalecer el sector de telecomunicaciones de Colombia mediante la creación de un operador financieramente sólido con la escala y la capacidad de inversión necesarias para implementar mejoras cruciales en redes, espectro y tecnología. En un momento clave para la industria, la adquisición busca consolidar un segundo operador a gran escala y financieramente viable, ampliando el acceso a servicios digitales avanzados y acelerando el despliegue nacional de fibra óptica y 5G, lo que se traducirá en una conectividad más rápida y confiable, y una mejor experiencia del cliente”.

Además, a finales de enero, EPM adjudicó a Millicom Colombia Holding, empresa del Grupo Millicom, el total de sus acciones en UNE. La transacción fue de 418.741 pesos por cada una de las 5.014.958 acciones, que representa un valor total de cerca de 2,1 billones de pesos.

EPM confirma adjudicación del 100% de sus acciones en UNE. Con la operación, se crea un nuevo gigante de las comunicaciones

Con estas movidas que representan tener el control total de Colombia Telecomunicaciones y lo que hoy es Tigo UNE, Millicom se convierte en uno de los jugadores más grandes del mercado, junto con Claro, que tendrán cerca del 90 % de participación. Los demás jugadores en el mercado no alcanzan a llegar a doble dígito de participación.

Mientras Millicom consolida su operación en la región y tiene presencia en 11 países, Telefónica apuesta por su estrategia de salida de América Latina, y ya ha vendido operaciones en algunos mercados de Centroamérica, en Colombia y Argentina.

Más de Empresas

Air Canada

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Irene Velez Portada 2123

La ANLA dice que hay evidencia técnica de sobrepeso en embalse Urrá y toma drástica medida

En 2025, Avianca invirtió más de 800 millones de dólares para fortalecer su red, modernizar la flota y mejorar el servicio y la experiencia de sus clientes.

Avianca expresó su preocupación ante posible afectación en el servicio de migración en los principales aeropuertos de Colombia

Mariano Alonso, nuevo gerente de Millicom

Nuevo gerente de Colombia Telecomunicaciones, luego de la llegada de Millicom al control de la compañía y la salida de Telefónica

Creativo

Canpack y Bavaria invertirán $548.000 millones de pesos en nueva fábrica de envases de aluminio en el Atlántico

.

TuLlave se integra con dale! y habilita recargas digitales para el transporte en Bogotá

Esta acción en la que el colombiano demostró su rápida capacidad de cierre sucedió durante el primer cuarto del Super Bowl LX y en las redes sociales se ha hecho viral con elogios por parte de los fans de este deporte norteamericano.

Millones en juego: los sueldos que rodean a Patriots y Seahawks en la NFL

Boeing 777 de LATAM

Latam vuelve a aterrizar en Venezuela: anunció nueva ruta entre Bogotá y Caracas; estas serán las frecuencias

Fachada Supersociedades

Supersociedades avanza en cierre del proceso de Minenergéticos por captación ilegal de dinero: afectación de $4.123 millones

Alerta roja en embalse Urrá

Hidroeléctrica de Urrá anuncia aumento de descargas al río tras incremento de lluvias en el embalse

Noticias Destacadas