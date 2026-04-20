Lufthansa: “Podemos confirmar que se presentó un incidente durante la aproximación a Bogotá”

La aerolínea alemana Lufthansa se pronunció tras las informaciones según las cuales uno de sus aviones estuvo demasiado cerca de un avión de carga, en el aire y en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

“Podemos confirmar que anoche se presentó un incidente durante la aproximación a Bogotá, en el que se produjo un encuentro cercano entre el vuelo LH 542, un Boeing 787-9 procedente de Frankfurt, y un avión de carga durante el aterrizaje en el aeropuerto de El Dorado”, señaló Lufthansa Group.

Aeronáutica Civil sobre incidente entre los aviones de Qatar y Lufthansa: “Un evento operacional gestionado bajo control”

Al borde de una tragedia en El Dorado: dos aviones, uno de carga y otro de pasajeros, estuvieron muy cerca de colisionar en el aire

“Según la Aerocivil, debido al cierre temporal de una pista, todo el tráfico fue desviado repentinamente a otra pista, lo que provocó que el avión de carga operara por debajo de la altura de aproximación requerida, dando lugar a una separación reducida”, agregó la aerolínea alemana.

“De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos, nuestra tripulación inició una maniobra de aproximación frustrada. Se trata de un procedimiento estándar y de precaución, y la situación se gestionó de forma adecuada y profesional. La seguridad y la protección de nuestros pasajeros y tripulación siguen siendo nuestra máxima prioridad. Sabemos que las autoridades locales están investigando el incidente y seguiremos cooperando plenamente según sea necesario”, puntualizó Lufthansa.

Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil emitió el siguiente comunicado, con motivo de lo ocurrido:

La Aeronáutica Civil informa sobre maniobra operacional en el aeropuerto internacional El Dorado

Bogotá D. C., 20 de abril de 2026. Ante las informaciones que circulan en diversos sectores sobre el evento operativo ocurrido entre dos aeronaves comerciales en las pistas 32 Derecha y 32 Izquierda, la Aeronáutica Civil se permite precisar los hechos bajo criterios estrictamente técnicos:

Durante el proceso de aproximación, la pista 32 Derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave. Ante esta situación, todos los tráficos aéreos para aproximación fueron direccionados a la pista 32 izquierda, incluido el vuelo de la compañía Qatar Airways y Lufthansa. Este cambio de instrucción generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia horizontal entre el avión de Qatar y una aeronave de Lufthansa que se encontraba en la misma fase. No obstante, en todo momento se mantuvo una separación vertical controlada y segura. La tripulación de Lufthansa, actuando bajo los más altos estándares de seguridad y siguiendo los parámetros establecidos en la carta de aproximación, decidió ejecutar de manera autónoma un procedimiento de aproximación frustrada. Es imperativo aclarar que este es un procedimiento normal y estandarizado en la aviación mundial, diseñado precisamente para garantizar la seguridad cuando los parámetros visuales o de distancia así lo sugieren. El análisis técnico confirma que se trató de un evento operacional gestionado bajo control y, en ningún momento, representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea de los pasajeros o las tripulaciones.

La Aeronáutica Civil reitera que es la única fuente oficial para la divulgación de eventos técnicos y operativos. Exigimos a la opinión pública y a los actores políticos no sobredimensionar ni politizar eventos de carácter estrictamente técnico. La seguridad operacional se basa en datos precisos; basarse en fuentes no oficiales genera alarmas infundadas que afectan la percepción del sector aéreo nacional.

@AerocivilCol