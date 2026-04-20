Aeronáutica Civil sobre incidente entre los aviones de Qatar y Lufthansa: “Un evento operacional gestionado bajo control”

La Aeronáutica Civil se pronunció sobre el incidente ocurrido entre dos aeronaves de Qatar y Lufthansa en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, la noche del domingo 19 de abril, y aseguró que en ningún momento existió riesgo para la seguridad aérea.
Según la entidad, la situación se originó durante la fase de aproximación (aterrizaje), cuando una de las pistas principales se encontraba temporalmente fuera de servicio debido a la presencia de otra aeronave. Esto obligó a redirigir el tráfico aéreo hacia una sola pista, incluyendo vuelos de aerolíneas internacionales.
“Durante el proceso de aproximación, la pista 32 derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave. Ante esta situación, todos los tráficos aéreos para aproximación fueron direccionados a la pista 32 izquierda, incluidos el vuelo de la compañía Qatar Airways y Lufthansa”, se lee en el comunicado oficial.
Aviso número 2: hace poco fue con un helicóptero hoy fueron dos aviones!— Martín López Arango (@byMartinLopez) April 20, 2026
¿Quines están a cargo de la Torres de control? ¿Que está pasando en el dorado? https://t.co/UveDYtjxGa
Como consecuencia del ajuste, se redujo la velocidad de aproximación de los aviones, lo que acortó la distancia horizontal entre dos aeronaves. Sin embargo, la Aerocivil enfatizó que siempre se mantuvo una separación vertical segura, cumpliendo con los protocolos establecidos.
En medio del procedimiento, aseveró la Aeronáutica, una de las tripulaciones decidió ejecutar una maniobra de aproximación frustrada, una acción estándar en la aviación mundial que se realiza cuando las condiciones lo requieren para garantizar la seguridad.
Tras el análisis técnico, la autoridad concluyó que el evento fue manejado bajo control y no representó una situación crítica. Además, hizo un llamado a evitar interpretaciones alarmistas o politización de este tipo de episodios operacionales.
“La Aeronáutica Civil reitera que es la única fuente oficial para la divulgación de eventos técnicos y operativos. Exigimos a la opinión pública y a los actores políticos no sobredimensionar ni politizar eventos de carácter estrictamente técnico”, señaló la entidad en su comunicado oficial.
En ese mismo sentido, señaló que “la seguridad operacional se basa en datos precisos. Basarse en fuentes no oficiales genera alarmas infundadas que afectan la percepción del sector aéreo nacional”.