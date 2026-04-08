Durante la jornada de este 8 de abril, taxistas que trabajan en el Aeropuerto El Dorado han realizado diversos plantones, afectando la movilidad de Bogotá.

Sobre las horas de la tarde, servicios como el del alimentador con ruta a la terminal aérea tuvieron que suspender el servicio, mientras que la ruta K86 de TransMilenio ha tenido que hacer retornos en el Portal El Dorado.

En las imágenes compartidas por la Secretaría de Movilidad, así como de transeúntes, se puede evidenciar la congestión vial de buses y carros particulares.

Metro de Bogotá se pronuncia ante las protestas de los trabajadores que reclaman sus pagos

La Secretaría, por medio de X, dio a conocer que los manifestantes se ubicaron sobre el andén tras varias horas de bloqueos. “Se libera el corredor calle 26 al occidente (ingreso aeropuerto). Unidades en terreno realizan gestión del tráfico; se registra alto flujo vehicular”.

Sin embargo, minutos antes aseguraron que los taxistas se encontraban realizando un plantón sobre la calle 26, específicamente en sentido oriente-occidente a la altura del monumento Reyes Católicos, y resaltaron como vía alterna la avenida Esperanza

El aeropuerto no se ha pronunciado recientemente; sin embargo, sobre las 2 de la tarde anunciaron que se estaban presentando afectaciones en la movilidad en la capital del país y recomendaron a las personas que tuvieran vuelos el día de hoy salir con anticipación, tomar rutas alternas y mantenerse en contacto con las aerolíneas.

De igual manera, la dependencia administrativa dio a conocer dos acontecimientos que a esta hora se presentan en diferentes puntos de la ciudad y que también afectan la circulación de vehículos.

Por un lado, se presentó un choque con lesionado sobre la avenida Primero de Mayo con avenida carrera 68, sentido occidente-oriente.

Mientras que en la Autopista Norte con calle 134 y en la avenida Boyacá con avenida Esperanza se presentaron dos choques de carácter simple.