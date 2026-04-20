Al borde de una tragedia en El Dorado: dos aviones, uno de carga y otro de pasajeros, estuvieron muy cerca de colisionar en el aire

La noche de este domingo, el aeropuerto El Dorado por poco se convierte en el escenario de una catástrofe aérea cuando dos aeronaves fueron autorizadas para aterrizar a la misma hora y en la misma pista.

Un nuevo incidente aéreo en el Aeropuerto Internacional El Dorado encendió las alarmas sobre la seguridad operacional en la principal terminal del país, luego de que dos aeronaves estuvieran a punto de colisionar en plena maniobra sobre pista.

De acuerdo con la información conocida, el hecho involucró al avión de carga QR8174 de Qatar Airways cargo y al comercial LH542 de la aerolínea Lufthansa que estuvieron a menos de 200 metros de distancia de encontrarse en pleno vuelo cuando, ambos, se dirigían a la misma pista para realizar las maniobras de aterrizaje. La aeronave de la aerolínea alemana tuvo que desviar y posponer su aterrizaje.

En desarrollo...