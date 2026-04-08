Aeropuerto El Dorado es reconocido por octava vez como el mejor de Sudamérica

El aeropuerto internacional El Dorado fue elegido por octava vez como el Mejor Aeropuerto de Sudamérica, de acuerdo con la organización internacional Skytrax, que toma en cuenta encuestas globales de satisfacción realizadas a millones de pasajeros.

El Dorado se convierte así en el único aeropuerto de Latinoamérica en alcanzar ocho distinciones de este tipo. Además, se mantiene en el primer lugar durante cinco años consecutivos.

“Felicitaciones a El Dorado por este reconocimiento que reafirma su excelencia y el papel de Bogotá como una ciudad que se abre al mundo. Hoy somos un hub clave en la región: El Dorado moviliza más de 45 millones de pasajeros al año, impulsando una conectividad en constante crecimiento. Según nuestro Observatorio de Turismo de Bogotá, solo en enero de 2026 se registraron cerca de 16.000 vuelos, con más de 2 millones de pasajeros y una ocupación superior al 86%, cifras que evidencian el dinamismo del principal punto de entrada al país”, dijo Angela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá.

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Durante 2025, la terminal aérea también obtuvo importantes reconocimientos internacionales, como el Premio Platino de Cirium, que destacó su impacto positivo en los pasajeros, su excelencia operativa y su crecimiento. Además, fue catalogado como el aeropuerto número uno de América Latina y el Caribe según el informe 2024 del Airport Council International (ACI-LAC). De igual manera, recibió el Sello Blue Dot de la OCDE por su infraestructura sostenible y su trabajo social con las comunidades vecinas. Asimismo, fue reconocido como el aeropuerto líder de Sudamérica en los World Travel Awards.

“Estos logros posicionan a Bogotá como un destino competitivo a nivel global, fortaleciendo su conectividad aérea y su atractivo turístico, al tiempo que destacan el papel estratégico de El Dorado en el desarrollo económico y social de la ciudad y la región. Con este nuevo hito, El Dorado continúa consolidándose como un referente en la transformación de la infraestructura aeroportuaria hacia estándares más sostenibles, responsables y alineados con los desafíos globales del presente y el futuro”, subrayó el Instituto de Turismo de Bogotá.

El Dorado se convierte en el único aeropuerto de Latinoamérica en alcanzar ocho distinciones de este tipo. Foto: Getty Images

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Acerca de Skytrax

Skytrax es una firma de auditoría creada en el Reino Unido, especializada en el análisis y comparación de la calidad de aeropuertos y aerolíneas en todo el mundo.

Su evaluación abarca más de 550 aeropuertos y 525 compañías aéreas, analizando aspectos como el servicio al pasajero, la atención del personal, la comodidad de las instalaciones y la eficiencia en los procesos. Sus premios anuales son considerados uno de los principales referentes de excelencia en la industria aérea global.