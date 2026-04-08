Pronóstico del clima en la ciudad de Bogotá para este miércoles 8 de abril

Bogotá tendrá un día con condiciones climáticas estables, aunque con variaciones en la nubosidad a lo largo de la jornada, de acuerdo con el más reciente pronóstico del IDEAM.

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Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, lo que favorecerá el desarrollo de actividades al aire libre en las primeras horas del día. Estas condiciones permitirán una movilidad relativamente tranquila y un ambiente fresco en la capital.

Nubosidad variable el día de hoy 8 de abril en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Para la tarde, el panorama se mantendrá similar, con cielo entre mayor y parcialmente nublado y sin lluvias generalizadas. Sin embargo, el IDEAM no descarta la ocurrencia de lluvias sectorizadas, especialmente en el occidente de la ciudad, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en las condiciones del tiempo. La temperatura máxima estimada será de 19 °C.

En horas de la noche, se prevé nuevamente cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, condiciones que se extenderán hacia la madrugada, cuando la temperatura podría descender hasta los 11 °C, generando un ambiente frío típico de la sabana de Bogotá.

Aunque en la capital no se esperan precipitaciones generalizadas, el contexto nacional sí estará marcado por lluvias en distintas regiones del país, algunas de ellas de moderada a fuerte intensidad, lo que refleja condiciones atmosféricas inestables en buena parte del territorio.

Recomendaciones para la jornada

Frente a este panorama, se recomienda a los ciudadanos planificar sus actividades teniendo en cuenta los cambios de temperatura y la posible variabilidad del clima durante el día.

Es importante hacer uso de bloqueador solar en todo momento. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

A pesar de la nubosidad, es importante el uso de protector solar, ya que la radiación ultravioleta puede afectar la piel incluso cuando el cielo está parcialmente cubierto. También se aconseja mantenerse hidratado, especialmente durante desplazamientos prolongados.

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Vestir en capas es una opción adecuada para adaptarse a las variaciones térmicas entre la mañana, la tarde y la noche. Llevar una chaqueta ligera o impermeable puede ser útil, sobre todo para quienes se dirigen a zonas del occidente de la ciudad, donde podrían presentarse lluvias aisladas.

Para quienes tienen programados desplazamientos, se recomienda planificar los recorridos con anticipación y prever posibles afectaciones puntuales en la movilidad durante la tarde, en caso de lluvias sectorizadas.