Pronóstico del clima para la semana del 6 al 11 de abril de 2026: aliste el paraguas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el pronóstico del tiempo para la semana comprendida entre este lunes 6 y el sábado 11 de abril.

Clima en Bogotá hoy: saque el paraguas porque la tarde viene con lluvia

Según el informe técnico, se prevé que las precipitaciones sean constantes en sectores de las regiones Andina, Pacífica, el sur de la Caribe, el occidente de la Orinoquía y Amazonía. Los mayores acumulados de lluvia en el territorio nacional se esperan para este martes 7 y el miércoles 8 de abril.

En la capital de la República, las autoridades meteorológicas informaron que las lluvias se presentarán de forma sectorizada durante las tardes.

Los días con mayor intensidad de precipitaciones para Bogotá serán el martes 7 y el viernes 10 de abril, mientras que el jueves 9 se estima la menor probabilidad de eventos pluviales. La temperatura en la ciudad oscilará entre una mínima de 10 °C y una máxima cercana a los 20 °C.

Comportamiento climático para el martes 7 de abril

Para la jornada del martes, el Ideam proyecta una intensificación de los fenómenos atmosféricos con acumulados de moderados a fuertes.

Las regiones de la Amazonía y Orinoquía presentarán los núcleos más activos, al igual que el sur y oriente de la región Andina. En el litoral Pacífico, se anticipan eventos fuertes en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, mientras que en el Valle del Cauca la intensidad será menor.

Pronóstico Martes 7 de abril. La escala de colores indica la cantidad de Precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

En el centro del país, específicamente en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y Huila, se esperan lluvias ligeras, con precipitaciones dispersas en Cundinamarca y Boyacá durante la tarde y la noche, según el reporte oficial.

Por su parte, la región Caribe mantendrá tiempo seco en el norte, aunque se prevén lluvias en el sur de Bolívar, Cesar, Magdalena y Córdoba. En la Orinoquía se registrarían incrementos importantes de precipitación, con acumulados moderados a fuertes, especialmente en Vichada.

Tendencia para los días miércoles y jueves

El miércoles 8 de abril el Ideam informó que persistirá el patrón de humedad concentrado en el sur, oriente y occidente del país. El Chocó continuará bajo alerta por lluvias fuertes, condición que se extenderá a los departamentos de Meta, Casanare y Vichada. Para la región Andina, se prevé un aumento en la fuerza de las lluvias en el Eje Cafetero y Huila.

Pronóstico miércoles 8 de abril. La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

Durante el jueves 9, el panorama meteorológico se mantendrá similar, con persistencia de núcleos fuertes en el occidente. En la región Caribe, el tiempo seco predominará en la zona norte y el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde la probabilidad de lluvias significativas es baja.

En la Amazonía persistirán lluvias fuertes, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas y núcleos intensos de precipitación, según el informe del instituto.

Jueves 9 de abril. La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

Cierre de semana: viernes 10 de abril

Finalmente, el Ideam prevé para el viernes un ligero descenso en la intensidad general de las lluvias. Sin embargo, se mantendrán condiciones inestables en la cuenca del mar Caribe occidental, el centro y el suroriente del país.

En la región Insular se observarán condiciones estables, mientras que en la Orinoquía las precipitaciones pasarán a ser dispersas y de menor rigor comparado con el inicio de la semana.