El pronóstico del clima para Bogotá anticipa un día de contrastes, con condiciones secas durante la mañana.

Habrá un aumento de la nubosidad en la tarde y lluvias que podrían intensificarse en varias localidades, especialmente en el suroccidente de la ciudad.

Pronóstico del clima en Colombia: las lluvias se extienden por gran parte del país este lunes

Así se comportará el clima en Bogotá durante el día

La jornada en Bogotá comenzará con condiciones de tiempo seco, cielo parcialmente nublado y breves intervalos soleados, un panorama que podría favorecer la movilidad en las primeras horas del día.

Sin embargo, este escenario cambiará progresivamente a medida que avance la jornada.

En horas de la tarde, el aumento de la nubosidad dará paso a precipitaciones en amplios sectores de la capital.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias más intensas se concentrarán en el suroccidente, particularmente en localidades como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, donde se esperan eventos de carácter moderado e incluso persistente por momentos.

Este comportamiento podría generar afectaciones puntuales en vías y sistemas de drenaje, especialmente en zonas con antecedentes de encharcamientos.

Durante la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse en gran parte de la ciudad, con predominio de tiempo seco.

No obstante, en las primeras horas nocturnas se podrían registrar lluvias ligeras en sectores como Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Bosa y Ciudad Bolívar, además de lloviznas aisladas en otros puntos de la capital.

Este patrón climático está asociado a la alta disponibilidad de humedad y a la dinámica atmosférica que actualmente afecta buena parte del territorio colombiano.

Lo anterior favorece la formación de nubosidad y precipitaciones en la región Andina.

Aliste su sombrilla, se prevén lluvias en varias partes de la capital. Foto: Getty Images/iStockphoto

Recomendaciones clave ante las lluvias en Bogotá

Ante este panorama, las autoridades suelen recomendar a los ciudadanos tomar precauciones para reducir riesgos.

Se sugiere planificar los desplazamientos, especialmente en la tarde, cuando se prevé el mayor volumen de lluvias. Asimismo, es clave portar elementos como paraguas o impermeables y estar atentos a cambios súbitos en el clima.

En zonas propensas a inundaciones o encharcamientos, se recomienda evitar transitar por vías afectadas y reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales.

También es importante asegurar techos, desagües y canaletas en viviendas para prevenir acumulación de agua.

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Para quienes realizan actividades al aire libre, la recomendación es programarlas en la mañana, cuando las condiciones serán más favorables.

En la noche, aunque se espera una mejora general, conviene mantenerse informado ante posibles lloviznas aisladas.

El pronóstico refleja una jornada típica de alta variabilidad climática en la capital, donde la combinación de periodos secos y lluvias exige precaución y seguimiento constante de las condiciones meteorológicas.