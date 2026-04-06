Un nuevo pronóstico nacional advierte que las condiciones de inestabilidad atmosférica se mantendrán en Colombia durante las próximas 24 horas.

Estará acompañado de lluvias de moderadas a fuertes en amplias zonas del territorio, acompañadas de vientos intensos, incremento del oleaje en el Pacífico y variaciones significativas en ciudades capitales.

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Colombia bajo alerta por lluvias: así será el clima en las próximas 24 horas

El comportamiento del clima en Colombia seguirá marcado por una alta inestabilidad durante el corto plazo.

De acuerdo con el pronóstico nacional, las precipitaciones se extenderán prácticamente a todas las regiones del país, con distintos niveles de intensidad y acumulación de agua.

Esto podría generar afectaciones puntuales en zonas urbanas y rurales.

En la región Caribe, se esperan lluvias de moderadas a fuertes en sectores específicos como las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y áreas del sur de Bolívar, Sucre y Córdoba.

Departamentos como Atlántico y zonas de Magdalena y La Guajira presentarán condiciones más variables, con episodios de lluvia ligera y cielos parcialmente nublados, aunque sin descartar cambios rápidos en la atmósfera.

En ciudades como Barranquilla y Cartagena predominará el tiempo seco en gran parte de la jornada.

En la región Andina, una de las más afectadas por la inestabilidad, se prevén precipitaciones moderadas a fuertes en zonas de Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y sectores de Boyacá y Cundinamarca.

Ciudades como Medellín, Bucaramanga y Tunja registrarán cielos mayormente nublados, con lluvias que podrían intensificarse especialmente en horas de la tarde y la noche.

En el suroccidente del país, la región Pacífica continuará bajo influencia de sistemas de lluvia persistente, con precipitaciones moderadas a fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En ciudades como Cali y Popayán, el cielo se mantendrá cubierto con lluvias intermitentes y posibles acumulados importantes durante la tarde.

La región Orinoquía también tendrá actividad lluviosa relevante, con eventos moderados a localmente fuertes en Meta, Arauca, Vichada y Casanare.

En la Amazonía, el pronóstico indica precipitaciones significativas en amplios sectores de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, reforzando la persistencia de humedad en el sur del país.

En cuanto a la región insular, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá en general condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

El pronóstico indica que Colombia atraviesa un escenario de alta variabilidad atmosférica, donde la combinación de humedad, vientos y sistemas de baja presión seguirá determinando jornadas de lluvias generalizadas, con impactos diferenciados según cada región.

Colombia seguirá presentando lluvias generalizadas en el día de hoy Foto: Composición Semana/ Getty Images

Lluvias, nubosidad y temperaturas variables en las principales ciudades del país