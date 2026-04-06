Ideam advierte cómo estará el clima en Medellín durante el 6 de abril: este es el último pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país a lo largo de la jornada de este lunes, 6 de abril.

Ideam, UNGRD y Dimar advierten fuertes condiciones climáticas en las próximas semanas: este mes dejaría de llover y llegaría El Niño

Para la ciudad de Medellín, la institución estima condiciones mayormente nubladas con posibles lluvias moderadas en horas de la tarde.

Además, no se descarta que se tengan posibles lloviznas ocasionales en la mañana y en la noche. Asimismo, se estima una temperatura máxima de 27 °C.

En el caso del departamento de Antioquia, el Ideam precisó que se esperan precipitaciones que vayan de moderadas a fuertes a lo largo del día.

Imagen referencia de lluvias. Foto: AP

Esta misma situación se presentará en otras zonas de la región andina como Santander, nororiente y sur de Norte de Santander, noroccidente del Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, norte y oriente de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca.

Por otra parte, se prevén lluvias ligeras a moderadas en el centro-sur de Boyacá, oriente de Cundinamarca, centro de Norte de Santander y Huila.

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Así estará el clima en otras ciudades principales del país, de acuerdo con el pronóstico:

Barranquilla : Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C).

: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C). Bucaramanga : Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C).

: Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C). Cali: Cielo entre parcial y mayormente nublado; son posibles lloviznas ocasionales en la madrugada y mañana. Para la tarde y noche se prevén lluvias ligeras a moderadas (T. máx.: 31 °C).

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cartagena : Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C).

: Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C). Popayán : Se prevé cielo mayormente nublado con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en la tarde y la noche. . (T. máx.: 24 °C).

: Se prevé cielo mayormente nublado con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en la tarde y la noche. . (T. máx.: 24 °C). Tunja: Se esperan condiciones mayormente nubladas y se estiman lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde. No se descartan lloviznas o lluvias ligeras en la mañana y la noche. (T. máx.: 18 °C).

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que las lluvias sigan presentes en Colombia durante los próximos días. Por lo mismo, el Ideam ha hecho una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales.

Entre otras cosas, pide extremar las medidas a la hora de buscar un posible refugio, no exponerse en zonas abiertas, evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad, entre otras cosas.