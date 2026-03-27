Pronóstico del clima para estos últimos días de marzo; Ideam advierte lluvias en estas regiones de Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales entregó el pronóstico del clima para los últimos días de marzo, entre el viernes 27 y el martes 31, en el que se anticipan condiciones lluviosas en amplios sectores del territorio nacional, con especial incidencia en Bogotá.

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Según el reporte, el domingo 29 y el lunes 30 de marzo concentrarían las precipitaciones de mayor intensidad, mientras que el martes 31 se proyecta una disminución general de las lluvias, aunque sin que cesen completamente en varias regiones.

Para este viernes 27, la entidad prevé abundante nubosidad y persistencia de precipitaciones en gran parte del país, especialmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía.

Se estiman lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de posibles tormentas eléctricas en sectores del sur de Bolívar y Sucre, así como en zonas del sur y oriente de Córdoba y el oriente del Chocó. También se pronostican precipitaciones significativas en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Los mayores acumulados de lluvia se concentrarían en la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá, la subregión de La Mojana, el Catatumbo y los piedemontes llanero y amazónico. En contraste, se esperan lluvias ligeras a moderadas en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Arauca, Casanare y sectores del centro y oriente de Vichada.

En el mar Caribe colombiano predominarían condiciones secas, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se anticipa cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con lluvias ocasionales.

Condiciones climáticas en Colombia. Foto: Ideam

Para el sábado 28, se proyecta una mayor concentración de precipitaciones en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, así como en áreas del sur de la región Caribe y en el sur y occidente de la Orinoquía. Las lluvias serían de moderadas a fuertes, con alta probabilidad de tormentas eléctricas.

Desde el punto de vista hidrológico, el Ideam advirtió que se mantiene la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida y sus afluentes, especialmente en cuencas con suelos saturados, lo que podría presentarse en aportantes de los ríos Cauca y Magdalena, así como en las zonas hidrográficas de los ríos Atrato-Darién y San Juan, en Chocó, y en ríos del piedemonte de Caquetá y Putumayo.

El domingo 29 se prevé como una de las jornadas más lluviosas del periodo, con precipitaciones extendidas en amplias áreas de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Se espera un incremento significativo de las lluvias en el sur, oriente, occidente y zonas de piedemonte de la Orinoquía, además de lluvias dispersas en el sur de la región Caribe.

En esta jornada, las precipitaciones serían de moderadas a fuertes, con alta probabilidad de tormentas eléctricas, mientras que en el componente hidrológico persistiría el riesgo de crecientes súbitas en diversas cuencas, incluyendo tributarios de los ríos Cauca y Magdalena y sistemas hídricos del piedemonte en Meta, Caquetá y Putumayo.

Para el lunes 30, el pronóstico mantiene lluvias significativas, especialmente en amplios sectores de la región Pacífica y en áreas dispersas de la región Andina.

También se prevén precipitaciones en el piedemonte, el oriente y occidente de la Amazonía, así como en el oriente y sur de la Orinoquía. En contraste, sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominarían condiciones de tiempo seco.

El Ideam reiteró que se mantiene la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida, particularmente en las cuencas del Alto y Medio Magdalena, en afluentes del río Cauca y en la cuenca alta de los ríos Atrato y San Juan, además del piedemonte llanero.

Finalmente, para el martes 31 se prevé una disminución general en la intensidad de las lluvias, aunque se mantendrán precipitaciones en amplios sectores de las regiones Orinoquía y Caribe, así como en el centro y oriente de la región Andina y en el oriente de la Amazonía. Por el contrario, se anticipa una reducción de las lluvias en la región Pacífica y en zonas del centro y occidente de la Amazonía.

A pesar de esta disminución, la entidad indicó que continúa la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida y sus afluentes en cuencas con suelos saturados, especialmente en aportantes de los ríos Cauca y Magdalena y en sistemas hídricos de regiones como Meta, Arauca, Caquetá y Putumayo.