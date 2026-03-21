Max Henríquez asegura que regresan las fuertes lluvias a Bogotá: revela cuándo se acabarán los días soleados

Miles de colombianos disfrutan de los días soleados que se viven por esta época en varias regiones del país, pues estos permiten realizar un gran número de actividades sin necesidad de cubrirse o anticiparse a las lluvias con sombrillas o con chaquetas y abrigos. Sin embargo, estos días están por acabarse, de acuerdo con el más reciente pronóstico del meteorólogo Max Henríquez.

Es clave destacar que Henríquez es uno de los meteorólogos más importantes del país y que ha acertado varias veces en sus pronósticos, que generalmente postea a través de redes sociales, más exactamente en su cuenta de X.

Bogotá tendrá también lluvias estos días. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el más reciente post, el meteorólogo aseguró que estos días acabarán mañana, domingo 22 de marzo. “Regresan las lluvias a la capital durante casi toda la semana, especialmente en horas de la tarde”, indicó.

De acuerdo con lo detallado, ahora desde el domingo se prevé el retorno de precipitaciones en la capital. Las lluvias se desatarán durante toda la semana siguiente, con mayor frecuencia en horas de la tarde.

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Henríquez también posteó, adicional a su texto, una imagen de una aplicación meteorológica en la que se indica que el domingo habrá una probabilidad de lluvias del 83 %, Por su parte en los días siguientes, lunes, la probabilidad es del 76 %.

Bogotá verá una serie de lluvias. Foto: Getty Images

El martes y el miércoles, las lluvias tendrán una probabilidad del 65 % y del 64 %. Finalmente explicó que el cambio en las condiciones climáticas serán parte del fin del periodo de estabilidad atmosférica en la capital.

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En línea con ello, el Idiger realizó su pronóstico para este sábado, en el que se espera un aumento en la nubosidad con lluvias ligeras y moderadas. Esto se dará principalmente en localidades como Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. Detallan además que la temperatura máxima será de 21 grados.