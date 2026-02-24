NACIÓN

Meteorólogo Max Henríquez y su amargo recuerdo a propósito del caso Diana Ospina: “Le echaron escopolamina”

Ospina apareció con vida, luego de haber sido secuestrada en Bogotá, en horas de la madrugada del domingo.

Redacción Nación
24 de febrero de 2026, 9:00 a. m.
De izquierda a derecha: Max Henríquez y Diana Ospina
De izquierda a derecha: Max Henríquez y Diana Ospina Foto: Suministrada a SEMANA y redes sociales de Diana Ospina, respectivamente.

Este lunes terminó el calvario para la familia de Diana Ospina, mujer que había sido secuestrada en horas de la madrugada del pasado domingo 22 de febrero, luego de que tomara un taxi tras haber salido de un club nocturno ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

La mujer fue dejada por los delincuentes en una vía que comunica con el municipio de Choachí, Cundinamarca, y luego llegó al CAI Mirador, según indicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Así fue el robo a Diana Ospina: tres transferencias y varios retiros suman más de 40 millones de pesos

Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas”, dijo Galán a través de su cuenta en la red social X.

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.
Diana Ospina, la mujer que duró varias horas en poder de los delincuentes en Bogotá. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API / Foto 3: API

Ahora, mientras las autoridades avanzan en la investigación para dar con el paradero de los delincuentes, quienes además de secuestrar a Ospina le robaron una elevada suma de dinero, se empiezan a conocer casos de personas que en el pasado tuvieron que vivir casos algo similares y que involucra a taxistas.

De acuerdo con un mensaje que compartió a través de X el reconocido meteorólogo Max Henríquez, cuando vivía en Bogotá, su esposa fue víctima de paseos millonarios, motivo por el cual decidieron irse a vivir a Europa.

El experto narró en su mensaje en X que en los taxis que le enviaba a su esposa, mientras trabajaba en una empresa, le llegaron a echar escopolamina.

La razón por la cual vinimos a vivir en Europa es porque a mi esposa le hicieron paseos millonarios, le echaron escopolamina en esos taxis que yo los pedía en la empresa que servía a los que trabajábamos en Noticias RCN. Son miles los taxistas delincuentes”, dijo puntualmente Henríquez en la citada red social, esta mañana de martes 24 de febrero.

