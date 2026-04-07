¿Cuándo hace mucho calor es porque va a temblar? Información que hay que tener en cuenta

Los sismos son un fenómeno que genera preocupación en la población y, en torno a ellos, existe una serie de mitos que a veces hacen que el miedo aumente considerablemente.

Epicentro del fuerte temblor que sacudió al país durante la madrugada de este martes 7 de abril; luego, hubo otro sismo en Antioquia

Uno de estos mitos es el que indica que cuando hace mucho calor aumenta la probabilidad de que se presente algún temblor. Pese a esto, esta afirmación no tiene ningún sustento científico.

Saúl Antonio Ramírez, miembro de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), precisó que: “Las altas temperaturas no son precursoras de sismos, ya que estos últimos son originados por procesos geofísicos independientes de las condiciones atmosféricas”.

Se desmiente que cuando está haciendo calor aumenta la probabilidad de sismos. Foto: Getty Images

Es importante recordar que un sismo o temblor se produce por movimientos al interior de la Tierra de las placas tectónicas, lo que está asociado a la liberación de energía. Por ello, atribuir un temblor a factores climáticos no tendría verosimilitud, pues ni la lluvia ni el calor interfieren en que se presente o no un sismo.

Las altas temperaturas en los territorios se pueden dar por varias razones, entre las que se encuentran el cambio climático, el fenómeno de El Niño, la radiación solar, entre muchas otras.

¿En Colombia se presentan muchos sismos?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), “Colombia se localiza dentro de una de las zonas sísmicas más activas de la Tierra, pues en la región convergen las placas tectónicas de Nazca y del Caribe contra la placa Suramericana. La interacción continua entre las placas Nazca y Suramericana, que se mueven y chocan entre sí, ha producido la formación de montañas, cordilleras y fallas geológicas”.

Los sismos se presentan por el movimiento de las placas tectónicas. Foto: Creación de la IA de Bing image creator

Según lo indicado, los eventos sísmicos ocurridos en Colombia se relacionan directamente con la zona de subducción del Pacífico colombiano, la cual es un proceso geológico en el que la placa tectónica de Nazca se hunde debajo de la placa Sudamericana. Asimismo, estos sismos también están asociados a las fallas geológicas activas presentes en el territorio nacional.

¿En qué zona hay mayor cantidad de sismos en Colombia?

Una de las zonas con mayor número de sismos registrados es la denominada “Nido Sísmico de Bucaramanga”, que tiene epicentros como la Mesa de los Santos, en el departamento de Santander.

Se mueve la tierra en Colombia: cuatro sismos han sacudido varias regiones este sábado, 4 de abril

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