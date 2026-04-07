En la madrugada de este martes 7 de abril de 2026, la región santandereana fue sacudida tras un sismo de magnitud 3,6. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció la novedad a la 1:51 a.m.

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El boletín del SGC señaló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 148 kilómetros. El reporte oficial apuntó que el epicentro fue en el municipio de Los Santos, Santander, exactamente en la zona de Majadal Alto.

Hasta el momento, los ciudadanos y los organismos de alerta no reportan ninguna afectación en el territorio que fue epicentro ni en las zonas aledañas. Este no fue el único sacudón de la tierra en este martes.

Sismo en Antioquia en la mañana de este martes

El Servicio Geológico Colombiano reportó en la mañana de este martes que un sismo de magnitud 2,6 sacudió el municipio de Dabeiba, en Antioquia. De acuerdo con lo reportado por la autoridad, no fue de gran profundidad.

Al considerar que la magnitud del evento no fue significativa, las autoridades no emitieron una alerta que implique cambios en las dinámicas diarias de los habitantes de la región.

Sin embargo, en ocasiones anteriores, tanto el SGC como la UNGRD han hecho una serie de recomendaciones clave para proteger la vida y reducir los riesgos en un momento de emergencia.

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Según estas entidades, durante un temblor lo más importante es mantener la calma y aplicar la regla básica de “agacharse, cubrirse y sujetarse”. Esto implica ubicarse bajo una mesa resistente o junto a una estructura firme, protegiendo la cabeza y el cuello.

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de edificaciones, postes, árboles y cables eléctricos. Mientras tanto, si está conduciendo, se recomienda detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer dentro hasta que finalice el movimiento.

Además, las autoridades insisten en la importancia de tener un kit de emergencia en casa, que incluya agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, botiquín y documentos importantes. Este tipo de preparación puede ser determinante en caso de emergencias prolongadas.