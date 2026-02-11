Nación

Temblor de 4.8 de magnitud sacudió a Colombia durante la madrugada de este miércoles, 11 de febrero: se sintió en Bogotá

El SGC ha reportado varios movimientos telúricos a lo largo de la madrugada de este miércoles.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
11 de febrero de 2026, 6:25 a. m.
Nuevo temblor en Colombia.
Nuevo temblor en Colombia. Foto: Adobe Stock

Este miércoles, 11 de febrero, se han registrado varios temblores potentes en Colombia, de acuerdo con los reportes emitidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primero y más duro fue hacia las 12:59 de la madrugada y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, una de las zonas más sísmicas en todo el país.

La magnitud, según el informe, fue de 4.8 grados, lo que estuvo acompañado de una profundidad de 143 kilómetros. El sismo tuvo como municipios más cercanos Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 10 km y Aratoca (Santander) a 17 km.

Debido a su potencia, lo alcanzaron a sentir en departamentos como Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Bolívar y hasta en la ciudad de Bogotá.

Nación

Así es una noche en un albergue en Montería: cuando sobrevivir se vuelve rutina en el caos

Nación

SEMANA llegó al centro de las inundaciones en Córdoba y estos son los rostros de una tragedia invernal: “Lo perdimos todo”

Nación

Celebró su cumpleaños bajo el agua ayudando a cientos de familias aunque lo perdió todo: la historia de Ruth, una líder incondicional

Nación

“Son sus asuntos personales”, la Presidencia fija su posición en el escándalo que enreda a Laura Sarabia con las “chuzadas” a Marelbys Meza

Nación

La increíble historia del cinematográfico robo a un camión cargado con bultos de sal: hay seis ladrones capturados

Confidenciales

Designan presidente (e) en Urrá tras la renuncia de Juan Acevedo

Cali

El asesinato de una mujer y un caso de sicariato en la zona de Chipichape estremecen a Cali: estos son los detalles

Nación

Fuerte temblor sacudió a Colombia durante la madrugada de este viernes, 6 de febrero: este fue el epicentro y la magnitud

Nación

Nuevo temblor en Colombia sacudió varias regiones este martes, 3 de febrero: epicentro y magnitud

Nación

Potente temblor movió la tierra en Colombia durante la madrugada de este martes, 27 de enero: epicentro y magnitud del sismo

Pero este no ha sido el único temblor, ya que hacia la 1:41 de la mañana hubo otro con epicentro La Belleza, Santander. En esta oportunidad, la magnitud fue de 2.2 grados y la profundidad de 181 kilómetros.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

Además, a las 4:17 de la mañana se registró otro movimiento en el país, pero en esta ocasión el epicentro fue un poco más alejado al primero, se dio en Bagadó, Chocó.

De acuerdo con el SGC, la magnitud fue de 2.7 grados y la profundidad superficial, lo que quiere decir que fue menor a 30 kilómetros. Los municipios más cercanos fueron Bagadó (Chocó) a 27 km, Pueblo Rico (Risaralda) a 29 km y Andes (Antioquia) a 40 km.

El último sismo que se ha reportado este miércoles fue en Los Santos, Santander. La magnitud fue de 3.2 grados y la profundidad de 152 kilómetros.

En cuanto a los municipios más cercanos, estos fueron: Los Santos (Santander) a 10 km, Jordán (Santander) a 12 km y Betulia (Santander) a 18 km.

Pese a lo potentes que han sido algunos movimientos, hasta el momento las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.

La entidad también resalta la necesidad de evacuar con rapidez, pero sin descuidar la seguridad, observando el entorno para detectar posibles amenazas. Durante la evacuación, se debe evitar el uso de ascensores y no ubicarse en los marcos de las puertas, ya que estos pueden ceder y convertirse en un peligro debido a la intensidad del movimiento sísmico.

Más de Nación

Sismo temblor sismografo Colombia

Temblor de 4.8 de magnitud sacudió a Colombia durante la madrugada de este miércoles, 11 de febrero: se sintió en Bogotá

Albergues temporales en Montería.

Así es una noche en un albergue en Montería: cuando sobrevivir se vuelve rutina en el caos

Familias afectadas piden ayudas a las autoridades.

SEMANA llegó al centro de las inundaciones en Córdoba y estos son los rostros de una tragedia invernal: “Lo perdimos todo”

Ruth Carrasquilla en entrevista con SEMANA.

Celebró su cumpleaños bajo el agua ayudando a cientos de familias aunque lo perdió todo: la historia de Ruth, una líder incondicional

Marelbys Meza.

“Son sus asuntos personales”, la Presidencia fija su posición en el escándalo que enreda a Laura Sarabia con las “chuzadas” a Marelbys Meza

Capturados seis ladrones que intentaron hurtar en Huila un camión cargado con sal.

La increíble historia del cinematográfico robo a un camión cargado con bultos de sal: hay seis ladrones capturados

Enrique Kerguelén, presidente (e) de Urrá.

Designan presidente (e) en Urrá tras la renuncia de Juan Acevedo

Un hombre fue asesinado en la zona de Chipichape, en Cali,.

El asesinato de una mujer y un caso de sicariato en la zona de Chipichape estremecen a Cali: estos son los detalles

Participación de Asointermedias en foro de cara a las elecciones en las regiones

Asointermedias se suma a ofensiva diplomática para blindar las elecciones en las regiones

Presidente Gustavo Petro.

¿Por qué el Consejo de Estado investiga al presidente Petro por una demanda cuando era senador?

Noticias Destacadas