Temblor de 4.8 de magnitud sacudió a Colombia durante la madrugada de este miércoles, 11 de febrero: se sintió en Bogotá

Este miércoles, 11 de febrero, se han registrado varios temblores potentes en Colombia, de acuerdo con los reportes emitidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primero y más duro fue hacia las 12:59 de la madrugada y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, una de las zonas más sísmicas en todo el país.

La magnitud, según el informe, fue de 4.8 grados, lo que estuvo acompañado de una profundidad de 143 kilómetros. El sismo tuvo como municipios más cercanos Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 10 km y Aratoca (Santander) a 17 km.

Debido a su potencia, lo alcanzaron a sentir en departamentos como Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Bolívar y hasta en la ciudad de Bogotá.

Pero este no ha sido el único temblor, ya que hacia la 1:41 de la mañana hubo otro con epicentro La Belleza, Santander. En esta oportunidad, la magnitud fue de 2.2 grados y la profundidad de 181 kilómetros.

Además, a las 4:17 de la mañana se registró otro movimiento en el país, pero en esta ocasión el epicentro fue un poco más alejado al primero, se dio en Bagadó, Chocó.

De acuerdo con el SGC, la magnitud fue de 2.7 grados y la profundidad superficial, lo que quiere decir que fue menor a 30 kilómetros. Los municipios más cercanos fueron Bagadó (Chocó) a 27 km, Pueblo Rico (Risaralda) a 29 km y Andes (Antioquia) a 40 km.

El último sismo que se ha reportado este miércoles fue en Los Santos, Santander. La magnitud fue de 3.2 grados y la profundidad de 152 kilómetros.

En cuanto a los municipios más cercanos, estos fueron: Los Santos (Santander) a 10 km, Jordán (Santander) a 12 km y Betulia (Santander) a 18 km.

Pese a lo potentes que han sido algunos movimientos, hasta el momento las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.

La entidad también resalta la necesidad de evacuar con rapidez, pero sin descuidar la seguridad, observando el entorno para detectar posibles amenazas. Durante la evacuación, se debe evitar el uso de ascensores y no ubicarse en los marcos de las puertas, ya que estos pueden ceder y convertirse en un peligro debido a la intensidad del movimiento sísmico.