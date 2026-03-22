Nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este domingo, 22 de marzo: epicentro y magnitud

Un fuerte sismo se registró en la madrugada de este domingo, 22 de marzo, despertando a más de una persona. El movimiento fue reportado por el Servicio Geológico Colombia (SGC), entidad encargada de monitorear este tipo de fenómenos.

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De acuerdo con el informe, todo se dio hacia las 4:11 de la mañana y el epicentro fue en el municipio de Cáchira, en el departamento de Norte de Santander.

La magnitud estuvo en los 3.8 grados, mientras que la profundidad fue de 130 kilómetros. Por otro lado, la latitud fue de 7.61° y la longitud de -73.27°.

Los municipios más cercanos al movimiento telúrico, según el SGC, fueron Villamaría (La Esperanza, Norte De Santander) a 5 km, Estación Laguna (El Playón, Santander) a 5 km y Barrio Nuevo (El Playón, Santander) a 6 km.

Pero este no ha sido el único evento, ya que sobre las 2:01 de la mañana hubo otro, aunque mucho menos potente. El reporte indica que la magnitud fue de 2.6 grados y el epicentro se dio en el municipio de Cucunubá, en Cundinamarca.

En cuanto a la profundidad, la misma fue de 147 kilómetros, mientras que la latitud de 5.23° y la longitud de -73.70°.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

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Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Nuevo temblor en Colombia. Foto: Colprensa

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.

La entidad también resalta la necesidad de evacuar con rapidez, pero sin descuidar la seguridad, observando el entorno para detectar posibles amenazas. Durante la evacuación, se debe evitar el uso de ascensores y no ubicarse en los marcos de las puertas, ya que estos pueden ceder y convertirse en un peligro debido a la intensidad del movimiento sísmico.