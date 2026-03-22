Potente temblor movió la tierra en Colombia en la mañana de este domingo, 22 de marzo: este fue el epicentro y la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo y potente temblor en la mañana de este domingo, 22 de marzo.

Nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este domingo, 22 de marzo: epicentro y magnitud

De acuerdo con el informe, el epicentro fue en el municipio de Bagadó, en el departamento del Chocó. La magnitud, según la entidad, fue de 4 grados y la profundidad de 88 kilómetros.

En cuanto a la latitud, esta se ubicó en 5.45° y la longitud en -76.23°. Además, se han tenido reportes de personas que sintieron el movimiento en diferentes puntos del país.

Las zonas más cercanas a este nuevo sismo fueron Vivícora (Bagadó, Chocó) a 2 km, Boca De Enterra (Bagadó, Chocó) a 5 km y Mazura (Bagadó, Chocó) a 6 km.

Este temblor se presenta pocas horas después de que se registrara otro en Cáchira, Norte de Santander. En esta oportunidad, todo ocurrió a las 4:11 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.8 grados.

Asimismo, la profundidad fue de 130 kilómetros, mientras que la latitud de 7.61° y la longitud de -73.27°.

Por el momento y pese a lo potentes que han sido los movimientos, no se tiene registro de que se haya presentado una situación de gravedad, aunque las autoridades se encuentran monitoreando estas zonas ante cualquier emergencia.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. Según el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad enfatiza, además, la importancia de evacuar de forma rápida pero cuidadosa, prestando atención al entorno para identificar posibles peligros. Durante este proceso, no se deben usar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, ya que podrían debilitarse y representar un riesgo ante la fuerza del movimiento sísmico.