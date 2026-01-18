En menos de 12 horas se han registrado seis temblores que sacudieron cuatro departamentos de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es el organismo responsable de monitorear y analizar la actividad sísmica que ocurre a diario en diversas regiones del país. Es importante tener en cuenta que, debido a su ubicación geográfica, Colombia presenta una alta probabilidad de registrar desde temblores leves hasta sismos de mayor magnitud.

A través de su página web y su cuenta oficial en X, el SGC compartió información reciente sobre los sismos registrados en todo el país. En este marco, en menos de 12 horas, teniendo en cuenta la jornada del sábado 17 y domingo 18 de enero de 2026, Colombia ha sido sacudida por varios temblores.

Temblores registrados en menos de 12 horas

Aquitania, Boyacá

Magnitud: 2.1

2.1 Profundidad: Superficial

Superficial Hora local: 2026-01-18 06:30

2026-01-18 06:30 Municipios cercanos: San Eduardo (Boyacá) a 10 km, Chámeza (Casanare) a 12 km, Páez (Boyacá) a 17 km.

El Carmen, Norte de Santander

Magnitud: 2.3

2.3 Profundidad: 115 km

115 km Hora local: 2026-01-18 02:56

2026-01-18 02:56 Municipios cercanos: Curumaní (Cesar) a 24 km, Pailitas (Cesar) a 29 km, Pelaya (Cesar) a 51 km.

Sismo temblor sismógrafo Colombia

Oporapa, Huila

Magnitud: 2.0

2.0 Profundidad: Superficial

Superficial Hora local: 2026-01-18 02:30

2026-01-18 02:30 Municipios cercanos: Saladoblanco (Huila) a 8 km, Oporapa (Huila) a 9 km, Timaná (Huila) a 18 km.

Los Santos, Santander

Magnitud: 2.9

2.9 Profundidad: 138 km

138 km Hora local: 2026-01-17 23:30

2026-01-17 23:30 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 9 km, Jordán (Santander) a 11 km, Villanueva (Santander) a 18 km.

Nuevo temblor en Colombia.

Rionegro, Santander

Magnitud: 2.6

2.6 Profundidad: 121 km

121 km Hora local: 2026-01-17 22:50

2026-01-17 22:50 Municipios cercanos: El Playón (Santander) a 10 km, Rionegro (Santander) a 22 km, La Esperanza (Norte de Santander) a 24 km.

Los Santos, Santander

Magnitud: 2.0

2.0 Profundidad: 141 km

141 km Hora local: 2026-01-17 21:19

2026-01-17 21:19 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 9 km, Jordán (Santander) a 12 km, Betulia (Santander) a 19 km.

Es importante mencionar que el seguimiento que realiza el Servicio Geológico Colombiano es fundamental para estar informado sobre el comportamiento de la tierra y, de este modo, prevenir desastres geológicos. De hecho, gracias a esta institución se conoce en tiempo real la actividad del volcán Nevado del Ruiz, con el objetivo de tomar las medidas necesarias dependiendo de su estado.

Dentro de sus funciones, según menciona en su propio portal web, está “realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país”.