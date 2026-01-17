Ideam entregó el pronóstico del clima para el fin de semana, 17 y 18 de enero; estas son las regiones con riesgo de “posible actividad eléctrica”

Para el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de enero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el pronóstico del clima.

De acuerdo con el reporte, durante estos días se espera que las precipitaciones se mantengan en algunas regiones del país, con posibilidad de “actividad eléctrica”. Además, se prevé cielo parcialmente nublado en la región Insular del Caribe, incluyendo San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Este sábado sube el precio de otros tres importantes peajes en Antioquia, uno de ellos, el del Túnel de Oriente

Según el Ideam, al norte del departamento de Cundinamarca se esperan precipitaciones más intensas, especialmente el sábado. Para el domingo, el pronóstico indica lluvias más significativas, con posibilidad de actividad eléctrica.

Sábado 17 de enero

Según el informe compartido por el instituto, durante el sábado se espera una disminución de las lluvias en zonas de las regiones Caribe, Andina y norte de la Orinoquía, mientras que en las regiones Pacífica y Amazónica las precipitaciones se mantendrán.

Pronóstico del clima para el sábado, 17 de enero. Foto: Ideam

Las lluvias más intensas se concentrarán en sectores del golfo de Urabá, Antioquia, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y sur de Meta y Vichada.

Además, en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un aumento de la nubosidad con posibilidad de lluvias en diferentes momentos del día.

Dan luz verde a la megaobra que conectará Soacha con el occidente de Bogotá tras 30 años en pausa

Domingo 18 de enero

El Ideam pronostica un aumento de las lluvias en el sur de la región Caribe, el occidente de la región Andina y sectores del Pacífico, mientras que en el occidente de la Amazonía y en el occidente y norte de la Orinoquía las precipitaciones disminuirán para el último día del fin de semana.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

Las lluvias más intensas, con posible actividad eléctrica, se pronostican en el golfo de Urabá, sur de Sucre y Bolívar, Antioquia, occidente y norte de Santander, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada.

Además, en la región Insular del Caribe se prevé cielo parcialmente a mayormente nublado, con lluvias de baja intensidad.