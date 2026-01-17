Nación

¿Seguirán las lluvias? Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante lo que resta de enero: esto dice el pronóstico

Se prevé que, durante las próximas dos semanas, el clima experimente una transición gradual hasta ajustarse a los niveles habituales del mes de enero en estas regiones.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
17 de enero de 2026, 6:49 p. m.
Durante la primera quincena de 2026 se registraron lluvias superiores a lo normal en todo el país, pese a tratarse de una temporada seca.
Durante la primera quincena de 2026 se registraron lluvias superiores a lo normal en todo el país, pese a tratarse de una temporada seca. Foto: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer un reciente informe en el que detalla cómo se comportará el clima en Colombia durante lo que resta del mes de enero.

De acuerdo con el informe del instituto, durante el transcurso del mes de enero se identificó que las lluvias a nivel nacional se presentaron por encima de lo esperado en algunos sectores de las regiones Orinoquía, Caribe y Andina.

Ideam entregó el pronóstico del clima para el fin de semana, 17 y 18 de enero; estas son las regiones con riesgo de “posible actividad eléctrica”

Este comportamiento estuvo asociado principalmente al ingreso de humedad desde la Amazonía (zona de confluencia del Atlántico Sur) y a la interacción de la Baja de Panamá con la Zona de Convergencia Intertropical, especialmente durante la primera semana del mes. Adicionalmente, la intensidad de los vientos alisios fue menor durante esta primera quincena, lo que favoreció el incremento de las precipitaciones.

Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam.
Este comportamiento estuvo asociado principalmente al ingreso de humedad desde la Amazonía. Foto: Agencia: 123rf

Aunque el fenómeno de La Niña no se ha establecido en el país, se presentan condiciones similares que han contribuido levemente al aumento de las lluvias, junto con la influencia de la fase convectiva de la Onda Madden-Julian durante los primeros días del año.

Nación

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

Nación

Tragedia en Boyacá: tren se descarriló en Duitama y arrolló varios vehículos; una mujer falleció en el lugar

Bogotá

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Nación

Ejército verifica cruento enfrentamiento entre las disidencias de Mordisco y Calarcá en el Guaviare, que habría dejado decenas de muertos

Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para el fin de semana, 17 y 18 de enero; estas son las regiones con riesgo de “posible actividad eléctrica”

Nación

Dan luz verde a la megaobra que conectará Soacha con el occidente de Bogotá tras 30 años en pausa

Nación

Exclusivo: exnarcos denunciaron que los bienes entregados quedaron en manos de testaferros. Fiscalía investiga un cartel en extinción de dominio

Nación

Ideam informa que habrá “lluvias en extensas zonas” y con “probabilidad de actividad eléctrica” este 16 de enero: así estará el clima

Nación

Ideam advierte lluvias para el 14 de enero: estas son las zonas en las que caerá agua este miércoles

Nación

Ideam revela el pronóstico de lluvias en estas regiones de Colombia del 14 al 16 de enero de 2026

Además, el instituto señaló que, según los análisis y pronósticos, se prevé que en las próximas dos semanas las lluvias disminuyan gradualmente hasta acercarse a los valores normales de enero.

Los investigadores descubrieron que las precipitaciones y los calores extremos simultáneos se volverán más frecuentes
Los investigadores descubrieron que las precipitaciones y los calores extremos simultáneos se volverán más frecuentes Foto: Getty Images

El pronóstico del clima para este fin de semana

De acuerdo con el reporte difundido por e instituto, durante estos días se espera que las precipitaciones se mantengan en algunas regiones del país, con posibilidad de “actividad eléctrica”. Además, se prevé cielo parcialmente nublado en la región Insular del Caribe, incluyendo San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por su parte, según el reporte del Ideam, al norte del departamento de Cundinamarca se esperan precipitaciones más intensas, especialmente el sábado. Para el domingo, el pronóstico indica lluvias más significativas, con posibilidad de actividad eléctrica.

Más de Nación

Durante la primera quincena de 2026 se registraron lluvias superiores a lo normal en todo el país, pese a tratarse de una temporada seca.

¿Seguirán las lluvias? Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante lo que resta de enero: esto dice el pronóstico

Digno Palomino y Jorge Díaz.

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

Una persona falleció en la Avenida de las Américas de Duitama, Boyacá.

Tragedia en Boyacá: tren se descarriló en Duitama y arrolló varios vehículos; una mujer falleció en el lugar

Un familiar de la pareja de esposos, que falleció en trágico accidente en Bogotá, habló sobre lo ocurrido.

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Disidencias de las Farc en el Guaviare.

Ejército verifica cruento enfrentamiento entre las disidencias de Mordisco y Calarcá en el Guaviare, que habría dejado decenas de muertos

En medio de Fenómeno del Niño, se están presentando fuertes aguaceros con tormentas eléctricas, que tienen a los caleños sin saber si viene una ola de calor o de lluvias. Sin embargo, muchos agradecen estos aguaceros que refrescan la Sultana del Valle.

Ideam entregó el pronóstico del clima para el fin de semana, 17 y 18 de enero; estas son las regiones con riesgo de “posible actividad eléctrica”

El proyecto ALO Sur contempla la construcción de una vía de doble calzada de 9,5 km y una segunda calzada de 9,5 km.

Dan luz verde a la megaobra que conectará Soacha con el occidente de Bogotá tras 30 años en pausa

La Fiscalía adelanta tres investigaciones por los hechos denunciados que comprometen a funcionarios de la entidad. Dos procesos están en la Dirección contra la Corrupción.

Exclusivo: exnarcos denunciaron que los bienes entregados quedaron en manos de testaferros. Fiscalía investiga un cartel en extinción de dominio

ED 2269

La Presidencia destinó millonarios recursos para los eventos navideños de Gustavo Petro, entre ellos las novenas del mandatario

ED 2269

Días de horror y un año en el que nada cambió: Salud Hernández- Mora recorrió el Catatumbo y revela cómo quedó en ruinas un santuario del ELN y cómo Petro sigue incumpliendo

Noticias Destacadas