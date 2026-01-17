¿Seguirán las lluvias? Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante lo que resta de enero: esto dice el pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer un reciente informe en el que detalla cómo se comportará el clima en Colombia durante lo que resta del mes de enero.

De acuerdo con el informe del instituto, durante el transcurso del mes de enero se identificó que las lluvias a nivel nacional se presentaron por encima de lo esperado en algunos sectores de las regiones Orinoquía, Caribe y Andina.

Este comportamiento estuvo asociado principalmente al ingreso de humedad desde la Amazonía (zona de confluencia del Atlántico Sur) y a la interacción de la Baja de Panamá con la Zona de Convergencia Intertropical, especialmente durante la primera semana del mes. Adicionalmente, la intensidad de los vientos alisios fue menor durante esta primera quincena, lo que favoreció el incremento de las precipitaciones.

Este comportamiento estuvo asociado principalmente al ingreso de humedad desde la Amazonía. Foto: Agencia: 123rf

Aunque el fenómeno de La Niña no se ha establecido en el país, se presentan condiciones similares que han contribuido levemente al aumento de las lluvias, junto con la influencia de la fase convectiva de la Onda Madden-Julian durante los primeros días del año.

Además, el instituto señaló que, según los análisis y pronósticos, se prevé que en las próximas dos semanas las lluvias disminuyan gradualmente hasta acercarse a los valores normales de enero.

El pronóstico del clima para este fin de semana

De acuerdo con el reporte difundido por e instituto, durante estos días se espera que las precipitaciones se mantengan en algunas regiones del país, con posibilidad de “actividad eléctrica”. Además, se prevé cielo parcialmente nublado en la región Insular del Caribe, incluyendo San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por su parte, según el reporte del Ideam, al norte del departamento de Cundinamarca se esperan precipitaciones más intensas, especialmente el sábado. Para el domingo, el pronóstico indica lluvias más significativas, con posibilidad de actividad eléctrica.