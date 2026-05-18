Colombia registró varios temblores en distintas regiones durante la mañana del 18 de mayo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que en la madrugada de este lunes festivo, 18 de mayo, se han registrado, hasta el momento, cuatro sismos en los departamentos de Arauca, Huila, Santander y Antioquia.

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De acuerdo con el reporte, el primer movimiento telúrico se registró hacia la 1:07 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

El sismo tuvo una magnitud de 2.2 y una profundidad de 147 kilómetros. Debido a la hora en que se registró, muchas personas no percibieron el movimiento telúrico, ya que se encontraban dormidas. Según informó la entidad, el temblor fue sentido en Jordán, Santander, a 2 kilómetros del epicentro, y en Aratoca, a 11 kilómetros.

Los temblores suelen causar pánico entre la población. Foto: AFP

Minutos después, hacia la 1:11 a. m., el Servicio Geológico Colombiano reportó un segundo sismo con epicentro en Turbo, Antioquia. El movimiento tuvo una magnitud de 2.1 y una profundidad superficial de 52 kilómetros.

Además, la entidad indicó que los municipios más cercanos al movimiento telúrico fueron Apartadó, a 27 kilómetros, y San Pedro de Urabá, a 34 kilómetros.

Temblor Colombia Foto: allexxandarx - stock.adobe.com

Un tercer sismo se registró hacia las 2:01 a. m. con epicentro en Tame, Arauca. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.4 y una profundidad de 42 kilómetros. Según el reporte, los municipios más cercanos fueron Fortul, a 19 kilómetros; Tame, a 20 kilómetros; y Saravena, a 37 kilómetros.

Otro sismo tuvo como epicentro el municipio de Íquira, Huila. De acuerdo con el informe, el sismo se dio hacia las 5:09 a. m., con una magnitud de 2.5 y una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros).

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-18, 05:09 hora local Magnitud 2.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Íquira - Huila, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/HaClUJm6a0 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 18, 2026

Finalmente, el más reciente se presentó a las 5:24 a. m., con epicentro en Tame, Arauca. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.2 y una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros).

Hasta el momento no se han reportado daños ni emergencias; sin embargo, las autoridades mantienen un monitoreo preventivo y continúan vigilando la actividad sísmica y el comportamiento del oleaje en la zona.

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Colombia está ubicada en una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de fenómenos son frecuentes. Según el SGC, cada día se registran en promedio más de 69 sismos, la mayoría de baja magnitud y casi imperceptibles para la población.