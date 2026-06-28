Cinco sismos sacudieron a Colombia durante la madrugada de este domingo 28 de junio; el más fuerte alcanzó una magnitud de 4,3

Hasta el momento, este domingo 28 de junio se han registrado cinco temblores en Colombia, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo más fuerte tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó. De acuerdo con la entidad técnico-científica del Estado colombiano, este temblor se registró sobre las 3:39 a. m. y su magnitud fue de 4.3, con una profundidad de 86 kilómetros. Además, la latitud fue de 5.10° y la longitud de -76.41°.

Además, el movimiento telúrico más reciente se registró a las 5:03 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar. Alcanzó una magnitud de 2,5 y presentó una profundidad superficial.

Más temprano, durante la madrugada, se registraron otros tres sismos en Colombia. Los movimientos telúricos ocurrieron a las 12:55 a. m., 2:04 a. m. y 2:47 a. m., con epicentros en los municipios de Uribe (Meta), Valledupar (Cesar) y Puerto Rico (Caquetá), respectivamente. El orden de la magnitud de estos movimientos de tierra fueron de 2; 2,9 y 2,3.

Temblor Colombia Foto: allexxandarx - stock.adobe.com

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el SGC, diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

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Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.