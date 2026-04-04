Se mueve la tierra en Colombia: cuatro sismos han sacudido varias regiones este sábado, 4 de abril

Colombia sigue registrando movimientos de tierra. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, informó sobre cuatro nuevos temblores reportados en distintas zonas del país.

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De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico más reciente se registró hacia las 6:14 de la mañana de este sábado 4 de abril. El sismo se localizó entre 6 y 10 kilómetros de los municipios de Majadal Alto, Los Santos y Jordán Sube, en el departamento de Santander.

Según el reporte, este sismo tuvo una magnitud de 2.5 y una profundidad de 143 kilómetros. Además, registró una latitud de 6.82 y una longitud de -73.13.

Sismo temblor sismógrafo Colombia Foto: Adobe Stock

El otro temblor se presentó sobre las 5:46 de la mañana de este mismo sábado y estuvo localizado entre 2 y 9 kilómetros de los municipios de La Aragua, San Ignacio Del Opón y San Juan Bosco De La Verde, en el departamento de Santander.

Este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.3 con una profundidad de 103 kilómetros.

Estaciones sísmicas detectaron el movimiento telúrico esta mañana en varios departamentos. Foto: Getty Images

El tercer temblor del día se registró a las 3:40 de la madrugada de este 4 de abril, el cual estuvo localizado entre 3 y 10 kilómetros de los municipios de Los Santos, Jordán Sube y Majadal Alto, en el departamento de Santander.

Este sismo tuvo una magnitud de 2.5 con una profundidad de 143 kilómetros. Además, registró una latitud de 6.77 y una longitud de -73.13.

Finalmente, el primero que registró esta jornada fue a las 1:54 de la madrugada con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Aunque tuvo como epicentro el Océano Pacífico, se sintió entre 32 a 40 kilómetros de los municipios de Punta Piña, Cupica y Juradó, en el departamento de Chocó.

Las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) monitorean los temblores que sacuden diariamente el territorio nacional.

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Ante estos nuevos sismos en el país, no se han reportado afectaciones en infraestructura ni personas heridas; sin embargo, las autoridades pertinentes se encuentran haciendo un monitoreo permanente en varias regiones.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.