Nuevo temblor en Colombia: tres sismos han sacudido varias regiones este lunes 23 de febrero

La tierra no para de moverse en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, ha reportado tres nuevos temblores en el territorio nacional.

De acuerdo con el informe, el más reciente movimiento telúrico se registró sobre las 3:32 de la tarde de este lunes 23 de febrero, el cual estuvo localizado a 26 kilómetros entre los municipios de Cáceres y Tarazá en el departamento de Antioquia.

Según el reporte, este sismo tuvo una magnitud de 2.6 y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 7.38 y una longitud de -75.23.

El otro temblor se presentó sobre las 10:21 de la mañana de este mismo lunes y estuvo localizado a 14 kilómetros del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare.

Este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.4 con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 5.12 y una longitud de -72.66.

El tercer temblor del día se registró a las 3:20 de la madrugada de este 23 de febrero, el cual estuvo localizado a cuatro kilómetros del municipio de Santa Helena del Opón en el departamento de Santander.

Este sismo tuvo una magnitud de 3.0 con una profundidad de 115 kilómetros. Además, registró una latitud de 6.35 y una longitud de -73.59.

Las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) monitorean los temblores que sacuden diariamente el territorio nacional.

Ante estos nuevos sismos en el país, no se han reportado afectaciones en infraestructura ni personas heridas; sin embargo, las autoridades pertinentes se encuentran haciendo un monitoreo permanente en varias regiones.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.