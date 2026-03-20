Bogotá presentó su Guía de Turismo Accesible, ¿de qué se trata?

El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá presentó recientemente la Guía de Turismo Accesible, una herramienta que reúne información sobre infraestructura, servicios y experiencias turísticas de la ciudad.

“La publicación forma parte de las acciones que adelanta Bogotá para consolidarse como un destino turístico cada vez más incluyente, en el que residentes y visitantes puedan disfrutar de su oferta cultural, gastronómica y natural sin barreras”, señaló la entidad.

Y agregó: “La apuesta por el turismo accesible cobra relevancia si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, entre enero y septiembre de 2025 la ciudad recibió más de 170.000 visitantes con alguna discapacidad, lo que evidencia la importancia de seguir avanzando en la eliminación de barreras físicas, comunicativas y actitudinales en los servicios turísticos”.

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La Guía de Turismo Accesible de Bogotá fue construida mediante un proceso que involucró a “gremios, entidades públicas, prestadores de servicios turísticos y gestores de espacios culturales y de eventos, con el objetivo de identificar y visibilizar lugares, experiencias y servicios que cuentan con condiciones de accesibilidad para diferentes públicos”.

La Iglesia de Lourdes en Bogotá. Foto: Instituto Distrital de Turismo /API.

Desde Maloka, se destacó que la guía ”fortalece las estrategias de inclusión al facilitar la comunicación sobre los servicios y condiciones de acceso disponibles para todos los públicos, al tiempo que contribuye a ampliar el acceso a contenidos científicos y tecnológicos para personas con diversas capacidades".

En la misma línea, el Museo Nacional de Colombia señaló que esta iniciativa permite “visibilizar los esfuerzos que durante años han adelantado para garantizar que sus espacios y experiencias culturales puedan ser disfrutados por públicos diversos, y se convierte además en un canal adicional para difundir esta oferta entre visitantes nacionales e internacionales”.

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Promoción internacional del turismo accesible

El Instituto de Turismo afirmó, además, que Bogotá avanza en el posicionamiento internacional de su oferta turística accesible a través de la plataforma TUR4all, que actualmente cuenta con nueve atractivos turísticos de la ciudad publicados, entre ellos el Planetario de Bogotá, el Museo Nacional de Colombia, el Jardín Botánico de Bogotá, el Corredor Cultural de la Carrera Séptima, la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Adicionalmente, se postularon 20 nuevos atractivos y experiencias turísticas para su caracterización y eventual certificación en esta plataforma internacional, entre los que se encuentran el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Museo del Oro, el Centro de Convenciones Ágora, Maloka, Corferias, el Cerro de Monserrate y la Plaza de Mercado La Concordia.