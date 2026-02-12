Lanzan campaña para promover el turismo responsable en Bogotá

La Oficina de Turismo de Bogotá presenta este jueves su nueva campaña Bogotá, la casa de todos se mantiene limpia, una iniciativa que busca promover el turismo responsable y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del espacio público.

“La estrategia parte del reconocimiento de Bogotá como una casa común que debe ser cuidada por quienes la habitan, trabajan y visitan. Su objetivo es fortalecer la experiencia turística y la convivencia ciudadana, al tiempo que posiciona a la capital como un destino nacional e internacional limpio, competitivo y sostenible”, señaló la entidad.

Entre las principales acciones se destacan la generación de un “compromiso visible del sector turístico frente al manejo adecuado de residuos, la implementación de acciones pedagógicas dirigidas a visitantes y ciudadanía, y la visibilización de buenas prácticas en restaurantes, bares, hoteles y operadores turísticos”.

El lanzamiento incluye la firma del Pacto por el Buen Manejo de Basuras y Residuos en el Turismo de Bogotá, construido en alianza con Asobares, Acodres, Acolapy, Cotelco. Este pacto contempla 10 no negociables, lineamientos claros que orientan el compromiso del sector con el manejo responsable de residuos, el cuidado del espacio público y la consolidación de una ciudad más limpia y sostenible para residentes y visitantes.

La iniciativa busca fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del espacio público. Foto: Getty Images

Turismo cultural: el nuevo festival que llega a Bogotá y combina música, arte y gastronomía

Bogotá será epicentro durante los dos próximos fines de semana del Festival Ondas, un evento que combina música, arte, cultura y gastronomía y que se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar.

“Del 13, 14 y 15, y luego del 19, 20 y 21 de febrero, la ciudad vibra en una nueva frecuencia con Ondas, el primer festival de ciclo en Colombia: una experiencia al aire libre y de bajo impacto que propone una nueva forma de vivir los festivales”, señala el Instituto de Turismo de Bogotá.

“El parque Simón Bolívar, será el punto de encuentro para disfrutar música, cultura y gastronomía desde la calma, la cercanía y la autenticidad”, agrega.

El festival está dirigido a públicos diversos, con fechas para mayores de 18 años, jornadas para mayores de 14 años con acompañamiento y un día especial para todas las edades.

Agenda

El festival suma a la agenda cultural de Bogotá seis conciertos, cada uno con una propuesta musical distinta, que recorrerá sonidos como el rock, el pop, el reggaetón y otros géneros para reunir audiencias diversas: