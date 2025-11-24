Proyectan cifra récord de turistas en Bogotá durante diciembre; estos son los detalles

De acuerdo con proyecciones del Observatorio de Turismo de Bogotá, la capital del país superará en 2025 la cifra récord de dos millones de turistas internacionales, un crecimiento del 7,7 % respecto a 2024 y que supera los niveles alcanzados antes de la pandemia.

“En total, la capital cerrará el año con 14.827.435 turistas nacionales e internacionales, lo que representa un crecimiento del 5,3 % frente a 2024″, señaló el Instituto de Turismo, que indica que estas cifras refuerzan a la ciudad como una capital global que atrae cada vez más visitantes.

Diciembre, mes recórd

La entidad agregó que las proyecciones indican que, en el próximo mes de diciembre, Bogotá recibirá 1.355.780 turistas, el volumen mensual más alto del que se tenga registro y un incremento del 19,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Esta tendencia confirma a la temporada navideña como el principal motor turístico del cierre anual, impulsada por una agenda cultural sólida, la oferta gastronómica, los eventos especiales, el entretenimiento y la ampliación de rutas y frecuencias aéreas”, subrayó.

En materia de conectividad aérea, para diciembre se encuentran programados 15.600 vuelos hacia Bogotá, lo que representa un incremento del 5,9 % frente al año anterior.

“El aumento es especialmente importante en rutas internacionales desde Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú y Chile. A nivel nacional, destacan los crecimientos desde Bucaramanga, San Andrés, Montería y Medellín. Este fortalecimiento consolida a Bogotá como el principal hub aéreo del país y una de las plataformas de conexión más importantes de la región”, resaltó el Instituto de Turismo.

La Candelaria es uno de los lugares más turísticos de Bogotá. | Foto: Getty Images

Economía

Durante la temporada navideña también se espera un fuerte dinamismo en la economía.

“Se estima que los eventos y actividades de fin de año recibirán 1’263.600 asistentes, de los cuales 303.264 serán turistas. La derrama económica proyectada asciende a 1,2 billones de pesos, beneficiando directamente a sectores como gastronomía, comercio, transporte, hotelería y actividades culturales, y convirtiendo esta época en uno de los periodos de mayor impacto económico del año para la ciudad”, agrega la entidad en su reporte.

Sobre las cifras, Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá, afirmó que estas reflejan un buen momento para la ciudad.