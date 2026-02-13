Mundo

Estados Unidos afianza su acercamiento con Venezuela y envía más de seis toneladas de medicamentos

Según Washington, el envío de los ayudará ”a estabilizar el sistema de salud de Venezuela”.

Redacción Mundo
13 de febrero de 2026, 4:07 p. m.
Laura Dogu recibe las seis toneladas de medicamentos
Estados Unidos mandó este viernes más de 6 toneladas de suministros médicos prioritarios a Venezuela, como parte del “plan de estabilización, recuperación y transición” en ese país, según informó el Departamento de Estado a través de sus redes sociales y que fue confirmado por la Embajada estadounidense en territorio venezolano.

“Este es el primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar el abastecimiento de suministros médicos críticos a Venezuela”, añadió el comunicado dado a conocer por el gobierno de los Estados Unidos en medio del acercamiento cada vez mayor de parte de la administración de Donald Trump con el régimen liderado por Delcy Rodríguez.

En una de las fotografías dadas a conocer por el Departamento de Estado, se ve a la encargada de Negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Laura F. Dogu, recibir los paquetes de medicamentos.

Estados Unidos depuso al dictador Nicolás Maduro el 3 de enero tras una inédita operación militar en Caracas, para luego anunciar que iba a controlar estrechamente sus exportaciones petroleras. El dinero recaudado serviría, entre otros, para comprar material estadounidense, dijo en su momento el presidente Donald Trump.

La Embajada de Estados Unidos anunció el envío de los medicamentos. Foto: Embajada de Estados Unidos en Venezuela

El comunicado dado a conocer por el gobierno estadounidense no menciona si este material, destinado a un país cuyo nivel sanitario ha sufrido un gran deterioro en los últimos años, es una donación o es pagado con esas divisas provenientes de la venta de crudo, que Estados Unidos deposita en una cuenta bancaria en Catar por el momento.

Esto es Asistencia Exterior de “Estados Unidos Primero” (’America First) en acción: continuamos proporcionando apoyo rápido y estabilizador en nuestro hemisferio, con resultados claros y plena rendición de cuentas", aseguró el texto dado a conocer en la tarde del viernes por el Departamento de Estado.

Estados Unidos autoriza a Repsol y otras multinacionales a operar en Venezuela

Una de las primeras medidas en política exterior de Donald Trump al llegar al poder hace poco más de un año fue anunciar el desmantelamiento de la principal agencia de ayuda humanitaria, USAID, que beneficiaba a muchos países en vías de desarrollo.

En total, seis toneladas de medicamentos llegaron al país. Foto: Embajada de Estados Unidos en Venezuela

La medida suscitó conmoción en Naciones Unidas y en numerosos países del Tercer Mundo, dependientes durante décadas de esa ayuda financiada por los Estados Unidos. El gobierno Trump aseguró que iba a sustituir USAID por otro tipo de mecanismo.

Los suministros médicos enviados a Venezuela serán distribuidos por el ministerio de Salud “provisional”, detalló el texto. “Estos medicamentos esenciales ayudarán a estabilizar el sistema de salud de Venezuela”, añadió el documento.

Laura Dogu, jefa de la misión diplomática de los Estados Unidos, llegó a Venezuela

Esa estrategia “atraerá inversión responsable del sector privado y ayudará a que Venezuela avance hacia una mayor autosuficiencia, en consonancia con nuestro enfoque de promover el comercio, no la ayuda”, cierra el comunicado.

*Con información de AFP.

