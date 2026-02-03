Mundo

Estados Unidos oficializa las formas en las que trabajará para recuperar la estabilidad del pueblo venezolano

Laura Dogu expuso “el plan de tres fases”, anteriormente mencionado por Marco Rubio, para la transición en Venezuela tras reunión con Delcy Rodríguez.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 4:06 p. m.
El anuncio de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela llega tras el encuentro de Laura Dogu y Delcy Rodríguez.
El anuncio de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela llega tras el encuentro de Laura Dogu y Delcy Rodríguez. Foto: AFP

En un video a través de las cuentas de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela @usembassyve, la encargada de la misión, Laura Dogu, anunció el esquema que manejará la administración Trump para poder realizar la transición en el país intervenido desde el 3 de enero de este año.

Dogu comenzó hablando de su experiencia como funcionaria de asuntos exteriores: “Fui embajadora en Honduras y también embajadora en Nicaragua. Ahora el presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas”.

Laura Dogu.
Funcionaria Laura Dogu expuso los puntos para la transición de Venezuela. Foto: AFP

Continuó mencionando que “es un momento histórico para ambos países”. Adicionalmente, resaltó las palabras de Rubio respecto al deseo de tener una “Venezuela estable, próspera y democrática”.

La funcionaria explicó las formas que plantean utilizar con el fin de lograr estos objetivos, destacando siempre la necesidad de “trabajar mano a mano con los venezolanos”; y señaló también que el pueblo es la representación “de una variedad de sectores y perspectivas”.

Estados Unidos

Incertidumbre en pasajeros: aerolínea informa la desconexión de sus servicios móviles y en línea

Mundo

Portavoz de la Casa Blanca habla del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

Mundo

María Corina Machado reacciona frente a las multitudinarias manifestaciones en Caracas: “Hace un mes esto era impensable”

Estados Unidos

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Estados Unidos

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

Estados Unidos

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

Mundo

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: estas son las imágenes del encuentro

Estados Unidos

Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

Noticias Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos dará un beneficio gratuito que le funcionará para viajar al país y mejorar varias habilidades

Nación

Gobierno de EE. UU. anunció donación para atender emergencia en el Chocó por graves inundaciones

El plan de tres fases que ejecutará Estados Unidos en Venezuela fue desarrollado en el video de la siguiente manera:

  1. La estabilización del país y la restauración de la seguridad.
  2. La recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos.
  3. La transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática.
Embajadora de EE. UU. en Caracas se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez para retomar las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca

“El presidente Trump ha tomado decisiones y ahora las estamos implementando. El anuncio de la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica”, aseguró Dogu.

Concluyó haciendo énfasis en la importancia de este trabajo que se está realizando en Venezuela: “Nuestra presencia aquí hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar. ¡Manos a la obra!”

La relación entre Caracas y Washington dio un giro de 180° tras la captura del dictador Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense a principios de año. Por ello, Laura Dogu y Delcy Rodríguez se reunieron el lunes con el fin de enunciar los puntos anteriormente reseñados para la “estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, tal como lo escribió Dogu en español en la cuenta X de la embajada en Caracas.

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo por su parte que la agenda de trabajo involucra “el abordaje de las diferencias, de las controversias históricas entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela”.

“Hemos hecho un repaso de la agenda común, sobre todo en los temas energéticos, temas comerciales, temas políticos”, dijo Gil en declaraciones tras el encuentro entre la funcionaria de la administración Trump y la presidenta encargada de Venezuela.

Más de Mundo

x

Incertidumbre en pasajeros: aerolínea informa la desconexión de sus servicios móviles y en línea

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca habla del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

María corina Machado se mostró orgullosa por las más recientes manifestaciones en Caracas

María Corina Machado reacciona frente a las multitudinarias manifestaciones en Caracas: “Hace un mes esto era impensable”

.

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Gobierno de Estados Unidos intensifica ofensiva en procesos de desnaturalización

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

x

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: estas son las imágenes del encuentro

Estos taxis salen desde Miami Beach con intervalos de una hora y media hora.

Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

El anuncio de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela llega tras el encuentro de Laura Dogu y Delcy Rodríguez

Estados Unidos oficializa las formas en las que trabajará para recuperar la estabilidad del pueblo venezolano

La ciudad es nominada al Premio Nobel de la Paz 2026.

La ciudad que desafía a ICE: Minneapolis sorprende con una nominación al Nobel de la Paz 2026

Noticias Destacadas