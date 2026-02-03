En un video a través de las cuentas de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela @usembassyve, la encargada de la misión, Laura Dogu, anunció el esquema que manejará la administración Trump para poder realizar la transición en el país intervenido desde el 3 de enero de este año.

Dogu comenzó hablando de su experiencia como funcionaria de asuntos exteriores: “Fui embajadora en Honduras y también embajadora en Nicaragua. Ahora el presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas”.

Funcionaria Laura Dogu expuso los puntos para la transición de Venezuela. Foto: AFP

Continuó mencionando que “es un momento histórico para ambos países”. Adicionalmente, resaltó las palabras de Rubio respecto al deseo de tener una “Venezuela estable, próspera y democrática”.

La funcionaria explicó las formas que plantean utilizar con el fin de lograr estos objetivos, destacando siempre la necesidad de “trabajar mano a mano con los venezolanos”; y señaló también que el pueblo es la representación “de una variedad de sectores y perspectivas”.

El plan de tres fases que ejecutará Estados Unidos en Venezuela fue desarrollado en el video de la siguiente manera:

La estabilización del país y la restauración de la seguridad. La recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos. La transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática.

Embajadora de EE. UU. en Caracas se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez para retomar las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca

“El presidente Trump ha tomado decisiones y ahora las estamos implementando. El anuncio de la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica”, aseguró Dogu.

Concluyó haciendo énfasis en la importancia de este trabajo que se está realizando en Venezuela: “Nuestra presencia aquí hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar. ¡Manos a la obra!”

La relación entre Caracas y Washington dio un giro de 180° tras la captura del dictador Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense a principios de año. Por ello, Laura Dogu y Delcy Rodríguez se reunieron el lunes con el fin de enunciar los puntos anteriormente reseñados para la “estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, tal como lo escribió Dogu en español en la cuenta X de la embajada en Caracas.

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo por su parte que la agenda de trabajo involucra “el abordaje de las diferencias, de las controversias históricas entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela”.

“Hemos hecho un repaso de la agenda común, sobre todo en los temas energéticos, temas comerciales, temas políticos”, dijo Gil en declaraciones tras el encuentro entre la funcionaria de la administración Trump y la presidenta encargada de Venezuela.