En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador norteamericano, Philip Seth Goldberg, quien fue acusado de complot contra su gobierno. Washington devolvió el golpe. Durante dos décadas de socialismo, con los gobernantes Morales y Luis Arce, el país andino estrechó lazos con naciones afines a su ideología, como Cuba, Venezuela y Rusia.

El gobierno del centroderechista Rodrigo Paz asumió el poder en noviembre, momento en el que se propuso reformular su política exterior y resanar sus relaciones con las potencias occidentales. Su canciller, Aramayo, estuvo esta semana en Washington con ese objetivo. Se reunió el miércoles con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jueves con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Fernando Aramayo, canciller de Bolivia Foto: Cancillería de Bolivia

“Naturalmente hemos abordado el tema del restablecimiento de embajadores” y “la idea es que concretemos esa tarea a la brevedad posible”, dijo Aramayo a la AFP desde la capital estadounidense, en una entrevista virtual.

El jueves la oficina del subsecretario Landau señaló en un comunicado que el encuentro “reafirmó el compromiso de Estados Unidos con una sólida asociación” con el país sudamericano. Sin embargo, el gobierno de Paz fue claro en su intención de no continuar con sus relaciones con China, el principal rival económico de la administración Trump.

El gigante asiático es el principal acreedor bilateral de la deuda externa boliviana, con 1.240 millones de dólares invertidos principalmente en carreteras e infraestructuras mineras. “Con China tenemos también una conversación en temas comerciales, en intercambios culturales (...) No ha habido ni interrupción, ni ruptura de relaciones, todo lo contrario”, dijo Aramayo.

El canciller consideró que el contexto internacional demanda a Bolivia a “conversar con todos (...) No hay que plantear el diálogo en un sentido dicotómico”.

Por ello, el país altiplánico también buscará recuperar sus conexiones con su vecino Chile. Desde 1978 ambas naciones tampoco cuentan con embajadores, tras el fracaso de unas negociaciones para que Bolivia obtuviera un acceso soberano al mar. Bolivia perdió sus costas en una guerra contra Chile en 1879.

“Tenemos toda la voluntad para hacerlo”, dijo. Aclaró, sin embargo, que el Estado no renunciará a su reclamo histórico por una salida al océano Pacífico. Amarayo viajó semanas atrás a Santiago, donde se reunió con el gobierno saliente de Gabriel Boric y con el presidente electo José Antonio Kast, que asumirá las riendas en marzo.

Bolivia se plantea restablecer lazos con Chile tras casi 50 años de ruptura de relaciones Foto: Cancillería de Bolivia

El funcionario también fue cuestionado sobre el líder “cocalero”, Evo Morales, quien no ha tenido apariciones públicas desde el 8 de enero, día en que un helicóptero con funcionarios de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA sobrevoló el Trópico de Cochabamba, su bastión político.

“Créame que no es una prioridad saber en qué lugar se encuentra el señor Morales”, afirma el ministro boliviano. “Nuestra prioridad es hacer gestión pública, recuperar confianza, consolidar estabilidad económica”. Actualmente, Morales tiene una orden de detención desde 2024 por un caso de trata de una menor, con la que habría tenido una hija mientras era presidente. acusación que ha negado reiteradamente.

*Con información de AFP