Mundo

Bolivia busca establecer embajadores con EE. UU. tras 18 años, pero no quiere perder a otro aliado clave

En entrevista con AFP, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, habló sobre el presente diplomático de su país

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de febrero de 2026, 9:32 p. m.
Canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, y secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
Canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, y secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio Foto: X @SecRubio

En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador norteamericano, Philip Seth Goldberg, quien fue acusado de complot contra su gobierno. Washington devolvió el golpe. Durante dos décadas de socialismo, con los gobernantes Morales y Luis Arce, el país andino estrechó lazos con naciones afines a su ideología, como Cuba, Venezuela y Rusia.

El gobierno del centroderechista Rodrigo Paz asumió el poder en noviembre, momento en el que se propuso reformular su política exterior y resanar sus relaciones con las potencias occidentales. Su canciller, Aramayo, estuvo esta semana en Washington con ese objetivo. Se reunió el miércoles con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jueves con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Fernando Aramayo, canciller de Bolivia
Fernando Aramayo, canciller de Bolivia Foto: Cancillería de Bolivia

“Naturalmente hemos abordado el tema del restablecimiento de embajadores” y “la idea es que concretemos esa tarea a la brevedad posible”, dijo Aramayo a la AFP desde la capital estadounidense, en una entrevista virtual.

El jueves la oficina del subsecretario Landau señaló en un comunicado que el encuentro “reafirmó el compromiso de Estados Unidos con una sólida asociación” con el país sudamericano. Sin embargo, el gobierno de Paz fue claro en su intención de no continuar con sus relaciones con China, el principal rival económico de la administración Trump.

Deportes

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

Mundo

“Esfuerzo inútil”: la dura crítica de ‘The Economist’ a la política antidrogas del Gobierno Petro

Mundo

La promesa de Jorge Rodríguez que llena de ilusión a familiares de presos políticos en Venezuela

Deportes

¿Riesgo de cancelación o aplazamiento del Super Bowl LX?: pronóstico del clima para el Levi’s Stadium este domingo, 8 de febrero

Mundo

Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

Estados Unidos

Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

Estados Unidos

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

Noticias Estados Unidos

Aviones estadounidenses sobrevuelan Bolivia, para lucha antidroga: vuelve la DEA después de haber sido expulsados en 2008

Tecnología

Ciencia revela el misterio de las gigantes huellas en Bolivia: pertenecen a dinosaurios y no a monstruos

Deportes

Selección se bajaría del Mundial 2026 por sanción de la Fifa: estalló conflicto dirigencial

El gigante asiático es el principal acreedor bilateral de la deuda externa boliviana, con 1.240 millones de dólares invertidos principalmente en carreteras e infraestructuras mineras. “Con China tenemos también una conversación en temas comerciales, en intercambios culturales (...) No ha habido ni interrupción, ni ruptura de relaciones, todo lo contrario”, dijo Aramayo.

El canciller consideró que el contexto internacional demanda a Bolivia a “conversar con todos (...) No hay que plantear el diálogo en un sentido dicotómico”.

Por ello, el país altiplánico también buscará recuperar sus conexiones con su vecino Chile. Desde 1978 ambas naciones tampoco cuentan con embajadores, tras el fracaso de unas negociaciones para que Bolivia obtuviera un acceso soberano al mar. Bolivia perdió sus costas en una guerra contra Chile en 1879.

“Tenemos toda la voluntad para hacerlo”, dijo. Aclaró, sin embargo, que el Estado no renunciará a su reclamo histórico por una salida al océano Pacífico. Amarayo viajó semanas atrás a Santiago, donde se reunió con el gobierno saliente de Gabriel Boric y con el presidente electo José Antonio Kast, que asumirá las riendas en marzo.

Bolivia se plantea restablecer lazos con Chile tras casi 50 años de ruptura de relaciones
Bolivia se plantea restablecer lazos con Chile tras casi 50 años de ruptura de relaciones Foto: Cancillería de Bolivia

El funcionario también fue cuestionado sobre el líder “cocalero”, Evo Morales, quien no ha tenido apariciones públicas desde el 8 de enero, día en que un helicóptero con funcionarios de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA sobrevoló el Trópico de Cochabamba, su bastión político.

Créame que no es una prioridad saber en qué lugar se encuentra el señor Morales”, afirma el ministro boliviano. “Nuestra prioridad es hacer gestión pública, recuperar confianza, consolidar estabilidad económica”. Actualmente, Morales tiene una orden de detención desde 2024 por un caso de trata de una menor, con la que habría tenido una hija mientras era presidente. acusación que ha negado reiteradamente.

*Con información de AFP

Más de Mundo

x

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

The Economist alerta sobre la política de erradicación del gobierno Petro.

“Esfuerzo inútil”: la dura crítica de ‘The Economist’ a la política antidrogas del Gobierno Petro

Jorge Rodríguez sostiene en sus manos el proyecto de Ley de Amnistía

La promesa de Jorge Rodríguez que llena de ilusión a familiares de presos políticos en Venezuela

Super Bowl Clima

¿Riesgo de cancelación o aplazamiento del Super Bowl LX?: pronóstico del clima para el Levi’s Stadium este domingo, 8 de febrero

Canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, y secretario de Estado, Marco Rubio

Bolivia busca establecer embajadores con EE. UU. tras 18 años, pero no quiere perder a otro aliado clave

El diputado Nicolás Maduro Guerra atendió a la prensa al término de una sesión parlamentaria.

Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images)

Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

x

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

La nueva herramienta de UHN Plus permite a los hispanos en EE. UU. conocer a sus representantes y cómo votan según su código postal.

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Casi 100 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Foto: Cancillería

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Noticias Destacadas